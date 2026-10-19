民進黨示警中共介選 沈伯洋呼籲「停看聽」

民進黨示警中共對台介選檯面化，已對台北市長參選人沈伯洋「抹黑、抹毒、抹紅」，未來恐深偽「抹黃」。沈伯洋今天提醒，支持者要「停、看、聽」，轉發網路資訊要審慎小心。

沈伯洋下午接受壹電視「狠狠抖內幕」節目專訪錄影，媒體會前聯訪詢問，民進黨中國事務部主任吳峻鋕示警，可能是「洋流」崛起，讓中共發現須有一定程度的干涉，已對沈接連祭出「抹黑、抹毒、抹紅」攻勢，未來更可能利用深偽技術「抹黃」，將如何應對。

沈伯洋表示，「抹黃」當然很有機會，包括偽造內部文件流出等方式，都是對方常見的手法，會事先提醒支持者多「停、看、聽」；先前不只境外，國內也有類似「抹黃」訊息，但經採取法律途徑後，對方已道歉，呼籲大家在轉發網路資訊時，一定要特別審慎小心。

媒體問到，沈伯洋中午接受主持人黃光芹專訪，期間談到因10月31日市長電視辯論在即，台北市長蔣萬安這段期間似乎無專訪安排；黃光芹說若到11月蔣仍無受訪計畫，就順其自然，看法為何。

沈伯洋回應說，自己受訪時未注意到此段說法，但覺得因市政繁忙，蔣萬安可能有所安排，就不多做評論。

媒體追問，如何看國民黨前副主席連勝文指沈伯洋講話時，旁邊的人似乎在抽大麻，蔣萬安受訪時認為不至於，但指沈的條通、裝車架、北士科廊甚麼帶的政見說法，「確實是很ㄎㄧㄤ」。

沈伯洋表示，應看清當時討論條通議題時的完整前後文，自己是在談如何撕掉負面標籤，以及如何讓行人感到安全，並舉日本以前有很多歌舞伎町等，也是希望讓經過的人感到安心而進行相關改造。

他說，大家可看到許多國外案例，無論是人行道、樹木設計、巷弄改造成步行者特區或用中間栽植樹木等方式，其實都是國外已有的做法和都市設計常討論做法，這怎麼會和「ㄎㄧㄤ」有關係。

美崙公園砍樹議題延燒，媒體問到，台北市公園處稱是因兩棵樹患病才要移除，但引發民眾質疑處理程序。沈伯洋表示，這就是他提出都市微森林計畫，強調砍樹SOP（標準作業程序）必須被嚴格遵守。

他說，若樹木有認領機制，經由樹木醫生、保險公司、都市計畫等專業人員共同開會，就能事先掌握狀況，做好法治和順序面，可避免後續信任紛爭。另外也要注意樹木修剪問題，修剪不當會使樹木更易生病，造成惡性循環，相關規範仍有許多需重新調整的空間。