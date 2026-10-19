快訊

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

偕綠營7縣轄市長參選人走讀星空球場 鄭朝方：竹北經驗與全台交流

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天下午在竹北星空網球場暨匹克球場舉辦交流。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天下午在竹北星空網球場暨匹克球場舉辦交流。記者郭政芬／攝影

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天下午在竹北星空網球場暨匹克球場舉辦「建設有方：沿著竹北走讀這座城市的超越之路」，邀集來自全台各地的7名縣轄市的市長參選人交流城市治理經驗。鄭朝方表示，城市建設不應只是完成工程、交差了事，更要進一步做到好、做到美，讓市民產生榮耀感，也讓城市有機會走向國際。

2026九合一選舉

鄭朝方表示，每座城市都有自己的語言，首長必須依據在地條件與民眾需求解決問題，面對問題、直球對決。他認為，竹北希望在完成建設後，進一步追求品質與美學，讓城市不只具備基礎運作能力，也能展現創新與特色。透過這次交流，讓新世代的候選人共同交流，為台灣城市治理開創新的方向。

記者詢問近來國民黨徐欣瑩陣營，多次批評鄭朝方在竹北的建設。鄭朝方並未直接回應，但他表示，這幾年我們所帶的改變，已經不只是單純的一座城市的基礎運作，甚至有機會創新美學，樂見竹北經驗可持續與直轄市、甚至是首都市長來交流。

竹北市長參選人曾聖凱表示，過去3年多來，竹北在交通、教育及生活環境等方面都有明顯改變，身為在地竹北人，對城市進步很有感。他希望未來4年持續推動竹北進化，也將過去累積的城市治理經驗分享給全台，讓更多地方受益。

此次出席交流的市長參選人包括太保市長參選人呂慧瑜、台東市長參選人翁聖惠、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢、屏東市長參選人梁育慈、彰化市長候選人黃柏瑜，以及竹北市長候選人曾聖凱。

鄭朝方表示，他認為，過去城市建設往往以完成為目標，但竹北希望在完成建設後，進一步追求品質與美學，讓城市不只具備基礎運作能力，也能展現創新與特色。記者郭政芬／攝影
鄭朝方表示，他認為，過去城市建設往往以完成為目標，但竹北希望在完成建設後，進一步追求品質與美學，讓城市不只具備基礎運作能力，也能展現創新與特色。記者郭政芬／攝影

鄭朝方指出，近年竹北的改變受到其他縣轄市、縣市政府，甚至直轄市首長關注，希望透過此次交流，讓新世代政治工作者分享治理經驗。記者郭政芬／攝影
鄭朝方指出，近年竹北的改變受到其他縣轄市、縣市政府，甚至直轄市首長關注，希望透過此次交流，讓新世代政治工作者分享治理經驗。記者郭政芬／攝影

多位市長參選人出席交流活動，並體驗匹克球。記者郭政芬／攝影
多位市長參選人出席交流活動，並體驗匹克球。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 竹北 球場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王鴻薇、葉元之、羅智強齊轟鄭朝方「騙票人設、黑金爭議」火力全開

鄭麗文、黃國昌握手了！同場挺高虹安 喊「超越藍白」百分百力挺

竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

李四川今再合體侯友宜 蘇巧慧：我當市長讓每一區都漂亮

相關新聞

「姐弟」誰攻2028？蔣萬安上少康戰情室洩玄機：盧秀燕是值得挑起重擔人選

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體，宣布由盧擔任競總主委後，接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間八時播出。蔣專訪被問到，若2026失利是否選總統？或若連任成功黨徵召2028會答應？蔣萬安今再度強調，「我完全沒有想2028的事情，目前也完全沒有在我人生規劃當中。」

影／和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

年底選戰倒數40天，媒體人趙少康先前兩度專訪民進黨北市長參選人沈伯洋，其中「少康戰情室」專訪YouTube頻道累積觀看數超過150萬人次，遭國民黨中央委員提案要開除黨籍。台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體宣布競總主委後，也將接受趙少康「少康戰情室」專訪，展現藍營的團結。

拚連任由盧秀燕掌舵…蔣萬安曝3大原因：上周主動邀請

蔣萬安正式宣布邀盧秀燕任競選總部主委，盼借重其豐富選戰經驗；盧稱首都選戰重要，將與立委團隊全力拚最後40多天。

影／選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。