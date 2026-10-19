偕綠營7縣轄市長參選人走讀星空球場 鄭朝方：竹北經驗與全台交流

民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天下午在竹北星空網球場暨匹克球場舉辦「建設有方：沿著竹北走讀這座城市的超越之路」，邀集來自全台各地的7名縣轄市的市長參選人交流城市治理經驗。鄭朝方表示，城市建設不應只是完成工程、交差了事，更要進一步做到好、做到美，讓市民產生榮耀感，也讓城市有機會走向國際。

鄭朝方表示，每座城市都有自己的語言，首長必須依據在地條件與民眾需求解決問題，面對問題、直球對決。他認為，竹北希望在完成建設後，進一步追求品質與美學，讓城市不只具備基礎運作能力，也能展現創新與特色。透過這次交流，讓新世代的候選人共同交流，為台灣城市治理開創新的方向。

記者詢問近來國民黨徐欣瑩陣營，多次批評鄭朝方在竹北的建設。鄭朝方並未直接回應，但他表示，這幾年我們所帶的改變，已經不只是單純的一座城市的基礎運作，甚至有機會創新美學，樂見竹北經驗可持續與直轄市、甚至是首都市長來交流。

竹北市長參選人曾聖凱表示，過去3年多來，竹北在交通、教育及生活環境等方面都有明顯改變，身為在地竹北人，對城市進步很有感。他希望未來4年持續推動竹北進化，也將過去累積的城市治理經驗分享給全台，讓更多地方受益。

此次出席交流的市長參選人包括太保市長參選人呂慧瑜、台東市長參選人翁聖惠、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢、屏東市長參選人梁育慈、彰化市長候選人黃柏瑜，以及竹北市長候選人曾聖凱。

鄭朝方表示，他認為，過去城市建設往往以完成為目標，但竹北希望在完成建設後，進一步追求品質與美學，讓城市不只具備基礎運作能力，也能展現創新與特色。記者郭政芬／攝影

鄭朝方指出，近年竹北的改變受到其他縣轄市、縣市政府，甚至直轄市首長關注，希望透過此次交流，讓新世代政治工作者分享治理經驗。記者郭政芬／攝影