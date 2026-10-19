影／謝龍介率議員參選人傍晚站路口開講 籲民眾支持翻轉33年貪汙腐敗
國民黨台南市長參選人謝龍介今下午率黨籍議員參選人李中岑、姚正玉、李佳蓉、周宏昌、卞宗康、廖俊道等在永康區永安路、長和路交會的永安橋頭輪番演講，呼籲民眾支持政黨輪替、讓台南更好，「投給國民黨參選人、拜託大家支持翻轉台南，改變民進黨長期執政腐敗的現狀」。
謝龍介指出，台南市政府33年政黨沒輪替，而今市府經發局長涉及官商勾結貪汙，消防局買消防車局長一輛收賄300萬，民眾蓋房子工務局人員收紅包、社會局約僱員工兩年貪汙5千多萬元市府也不知道，只有政黨輪替，才能清除台南黑金長期把持的亂象。
謝龍介說，腐敗的台南市政府現在竟還要大家支持交棒，尤其台南科技執法已有192處是全台最多，開出154萬張罰單，平均每個駕駛人一年收到兩張，其中科技執法加上惡意檢舉一年100多萬張罰單，罰款20多億，「買個便當收三張罰單」，交通卻沒有改善，他會全面檢討改進，只有支持國民黨參選人，才能翻轉台南、改變惡劣的現狀。
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