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「姐弟」誰攻2028？蔣萬安上少康戰情室洩玄機：盧秀燕是值得挑起重擔人選

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚八時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供
台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚八時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體，宣布由盧擔任競總主委後，接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚間八時播出。蔣專訪被問到，若2026失利是否選總統？或若連任成功黨徵召2028會答應？蔣萬安今再度強調，「我完全沒有想2028的事情，目前也完全沒有在我人生規劃當中。」

2026九合一選舉

主持人趙少康也問蔣，選總統跟未來把台北市做好沒什麼衝突？蔣表示，他一定做好市長的角色，全力支持2028國民黨內最強候選人，他也認為盧秀燕對於國家各項政策的高度、視野，「她是值得擔任重擔的非常合適人選。」

蔣萬安今天接受少康戰情室專訪，趙少康談及盧秀燕2屆市長任期屆滿，可能也想選總統，藍營不少人認為蔣萬安也是很好的人選，將來是姐弟搭配？蔣強調，「我一定是全力拚連任，而且2028支持國民黨最強人選。」趙追問會是自己？蔣說，他一定是好好把台北市做好。

趙追問，兩人都爭取黨內提名？蔣說，完全不一樣，他要拚連任，繼續擔任台北市長且提出具體的北市未來發展藍圖，盧市長已兩屆市長任滿，接下來就是團結共同支持最強的候選人。

提問人錢怡君也追問蔣，有沒有想過2028若不幸失利，支持者希望直攻2028？蔣萬安說，「我有信心，我們一定可以連任成功，我要告訴我的支持者，我們不用擔心，我們一定會順利連任，並且持續擘畫未來台北市的市政藍圖。」

蔣萬安再度重申，他完全沒有想2028的事情，也完全沒有在他人生規畫當中。蔣也再度強調，他一定是支持國民黨2028最強候選人，他會好好拚連任，將台北市長角色做好，扮演好，這就是他目前最大責任。

蔣萬安提到，選戰倒數40天，目前他眼前就是專注2026，尤其目前選戰最後倒數40天，是他必須全力以赴的目標，這也是他為什麼要找盧秀燕擔任競總主委，最重要是借重經驗、盧兩任市長即將卸任，過去參選連任兼顧市政，能分享經驗給團隊，並且帶領團隊將這一次的關鍵打好。

台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚八時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供
台北市長蔣萬安今接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，晚八時播出。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 盧秀燕 趙少康

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