快訊

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

聽新聞
0:00 / 0:00

影／和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體宣布競總主委後，也將接受趙少康「少康戰情室」專訪，展現藍營的團結。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供
台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體宣布競總主委後，也將接受趙少康「少康戰情室」專訪，展現藍營的團結。圖／TVBS「少康戰情室」製作單位提供

年底選戰倒數40天，媒體人趙少康先前兩度專訪民進黨北市長參選人沈伯洋，其中「少康戰情室」專訪YouTube頻道累積觀看數超過150萬人次，遭國民黨中央委員提案要開除黨籍。台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體宣布競總主委後，也將接受趙少康「少康戰情室」專訪，展現藍營的團結。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安日前也已證實，接受趙少康專訪「已經跟趙大哥（趙少康）敲定好時間了」，時間就是明天晚間八時播出。

蔣萬安專訪前，今天下午也正式宣布競選總部主委將由台中市長盧秀燕擔任，蔣說，他跟盧市長其實都有共同的價值，就是「市民優先」。對於盧秀燕將擔任競選主委，蔣說，其實不管是過去在立法院或是現在擔任市長，他和秀燕姊都有非常多的交流、合作，而且非常密切。

蔣說，他跟盧市長其實都有共同的價值，就是「市民優先」，一切以市民的福祉為最優先考量，絕對是優於政治的攻防。所以我們就會秉持這樣的理念來並肩作戰，面對今年的挑戰，會跟這個盧市長一起來掃街嗎？蔣萬安說，「我想大家拭目以待。」

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 趙少康 盧秀燕 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

姐弟連線 盧秀燕、蔣萬安並肩抗洋流

影／選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

蔣萬安籲和中央討論松機遷移 卓榮泰嗆：若蔣連任「4年後還會在」

相關新聞

影／和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

年底選戰倒數40天，媒體人趙少康先前兩度專訪民進黨北市長參選人沈伯洋，其中「少康戰情室」專訪YouTube頻道累積觀看數超過150萬人次，遭國民黨中央委員提案要開除黨籍。台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體宣布競總主委後，也將接受趙少康「少康戰情室」專訪，展現藍營的團結。

拚連任由盧秀燕掌舵…蔣萬安曝3大原因：上周主動邀請

蔣萬安正式宣布邀盧秀燕任競選總部主委，盼借重其豐富選戰經驗；盧稱首都選戰重要，將與立委團隊全力拚最後40多天。

影／選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。