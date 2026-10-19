影／和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

年底選戰倒數40天，媒體人趙少康先前兩度專訪民進黨北市長參選人沈伯洋，其中「少康戰情室」專訪YouTube頻道累積觀看數超過150萬人次，遭國民黨中央委員提案要開除黨籍。台北市長蔣萬安今與台中市長盧秀燕合體宣布競總主委後，也將接受趙少康「少康戰情室」專訪，展現藍營的團結。

台北市長蔣萬安日前也已證實，接受趙少康專訪「已經跟趙大哥（趙少康）敲定好時間了」，時間就是明天晚間八時播出。

蔣萬安專訪前，今天下午也正式宣布競選總部主委將由台中市長盧秀燕擔任，蔣說，他跟盧市長其實都有共同的價值，就是「市民優先」。對於盧秀燕將擔任競選主委，蔣說，其實不管是過去在立法院或是現在擔任市長，他和秀燕姊都有非常多的交流、合作，而且非常密切。

蔣說，他跟盧市長其實都有共同的價值，就是「市民優先」，一切以市民的福祉為最優先考量，絕對是優於政治的攻防。所以我們就會秉持這樣的理念來並肩作戰，面對今年的挑戰，會跟這個盧市長一起來掃街嗎？蔣萬安說，「我想大家拭目以待。」