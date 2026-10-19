選前最後40天 陳瑩進攻原民長輩票倉、吳秀華關懷弱勢

距離選舉只剩40天，民進黨台東縣長參選人陳瑩今天參與豐田里文化健康站揭牌儀式，她說明，今年7月13日甫邀集原民會及相關單位現勘，只花3個月時間為台東市再增一處新據點。國民黨吳秀華則參與彩繪人生公益專案啟動儀式，強調日後會整合各界力量，為急迫或特殊需求的家庭注入更多支持。

陳瑩競辦指出，陳瑩推動台東原住民族長者照顧服務，今年7月成功協助長濱鄉設置「久剛岸文化健康站」，經過數月努力，豐田里「葡萄園之家文化健康站」今天上午也正式揭牌啟用，首階段可提供20位原住民族長者照顧服務。

陳瑩表示，她重返立法院後，推動將文健站設置納入長照基金體系，讓照顧服務獲得穩定財源，逐步擴大設站量能；台東縣長照C級據點從2016年的44站，增加至目前225站，涵蓋衛福部巷弄長照站110站及原民會文化健康站115站。

議長吳秀華今天下午參加縣府舉辦的「115年彩繪人生基金公益專案啟動儀式」，真善美公益專案共規畫四大扶助方向，包括急難救助、偏鄉醫療、弱勢家庭喪葬協助及清寒學子扶助，提供突遭變故、偏鄉醫療照顧、家庭喪葬支出及兒少就學等項需求。

吳秀華說，關懷貧困、協助弱勢一直是她的信念，一個幸福的地方，不只要有完善建設，更要關心每一位正在面對困難的人，並確認他們是否能在需要時得到適切協助，感謝許多社福團體與志工長期投入，在弱勢或遭遇變故家庭最需要的時候提供實際支持。