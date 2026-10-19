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救國團宜蘭縣社團領導幹部座談 感謝吳宗憲協助修法保障生存工作權

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣救國團今天舉辦社團領導幹部座談，大約80人參加，期勉義工成為社會各角落的行善大軍。圖／救國團提供
宜蘭縣救國團今天舉辦社團領導幹部座談，大約80人參加，期勉義工成為社會各角落的行善大軍。圖／救國團提供

宜蘭縣救國團今天舉辦社團領導幹部座談，總團部主任葛永光感謝立委吳宗憲在救國團危急存亡的關鍵時刻，挺身而出發聲，在「黨產條例」相關修法及觀光條例70-2款修正案，為保障救國團同仁的工作權與生存權，全力支持修法條文順利通過。

2026九合一選舉

座談由宜蘭縣救國團之友聯誼會長蔡岡志主持，與會者國民黨縣黨部主委林建榮、立委吳宗憲、議長張勝德、市長陳美玲、議員黃定和、議員參選人莊淑如、市民代表鄭吳阿霞、市民代表林雨蒼、鎮民代表參選人張桓翊、市民代表參選人黃靖婷、救國團專門委員曾祈勝、縣團委會總幹事林耀埜及救國團之友聯誼會、鄉鎮團委會、真善美聯誼會、工商青年社會服務隊將近80人。

總團部主任葛永光表示，面對11月28日地方選舉，國內整體政經情勢變化，各單位需思考活動如何創新、服務如何提升、工作如何精進，並加強與各民意代表的友善關係與聯繫服務，讓年輕人能造夢築夢圓夢，他特別肯定義工幹部的付出與奉獻，平時任勞任怨、無怨無悔投入公益，為社會注入暖流。

葛永光致贈好彩頭琉璃座感謝吳宗憲立委協助通過修法，預祝吳宗憲參選縣長高票當選，其餘五合一參選人包括義工出身的議長張勝德、市長陳美玲等人選舉順利，心想事成，救國團義工服務精神在宜蘭深耕與傳承。

他強調，救國團創辦初衷就是為了培養人才，雖然現在政府相關補助減少，但救國團仍運用自身的服務結餘，持續支持偏鄉部落與社區青年服務隊，未來將持續深耕公益，推動轉型與任務整合，落實「公益、教育、服務、健康、永續發展」任務，讓關懷社會、服務人群的精神深入各角落。

宜蘭縣救國團今天舉辦社團領導幹部座談，大約80人參加，期勉義工成為社會各角落的行善大軍。圖／救國團提供
宜蘭縣救國團今天舉辦社團領導幹部座談，大約80人參加，期勉義工成為社會各角落的行善大軍。圖／救國團提供

致贈好彩頭琉璃座感謝吳宗憲立委協助通過修法，並預祝他參選縣長高票當選。圖／救國團提供
致贈好彩頭琉璃座感謝吳宗憲立委協助通過修法，並預祝他參選縣長高票當選。圖／救國團提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 救國團

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