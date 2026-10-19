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影／蘇巧慧昔稱幼兒園「餵毒案」 李四川呼籲道歉

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
監察院前院長王建煊打造的「無子西瓜樂活大樓」今天進行開幕，新北市長侯友宜（左）、國民黨新北市長參選人李四川（右）出席力挺。記者葉信菉／攝影
監察院前院長王建煊打造的「無子西瓜樂活大樓」今天進行開幕，新北市長侯友宜（左）、國民黨新北市長參選人李四川（右）出席力挺。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川競辦今天公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年臉書貼文，質疑她將餵藥案定調為「餵毒案」卻未道歉，李四川表示做錯事不可怕，應該要出來承認，餵藥講成餵毒，讓所有家長產生恐慌，也讓老師受到很大的傷害，說一聲道歉不為過。

2026九合一選舉

監察院前院長王建煊打造的「無子西瓜樂活大樓」今天進行開幕，新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川出席力挺，李四川也提出高齡政見，他希望能讓65至75歲的長者申請住家安全的相關設施，並針對獨居的長者做檢測，如果有必要改善也會提供三萬塊的補助，讓高齡長輩能改善住家安全環境。

國民黨新北市長參選人李四川競辦今天公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年臉書貼文，質疑她將餵藥案定調為「餵毒案」卻未道歉，李四川（圖）表示做錯事不可怕，應該要出來承認。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川競辦今天公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年臉書貼文，質疑她將餵藥案定調為「餵毒案」卻未道歉，李四川（圖）表示做錯事不可怕，應該要出來承認。記者葉信菉／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 幼兒園

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