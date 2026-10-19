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出席無子西瓜樂活大樓開幕 李四川重申長者居安補助、銀髮人才中心

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席無子西瓜樂活大樓開幕活動，重申先前提出的高齡照顧政見，包括長者居家安全檢查、最高3萬元改善補助及成立銀髮人才中心。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席無子西瓜樂活大樓開幕活動，重申先前提出的高齡照顧政見，包括長者居家安全檢查、最高3萬元改善補助及成立銀髮人才中心。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席無子西瓜樂活大樓開幕活動，稱讚這棟大樓充滿笑聲與溫暖，是他看過「最偉大的大樓」。談及高齡照顧，李四川重申日前提出的居家安全檢查、最高3萬元改善補助及成立銀髮人才中心等政見，希望讓長者住得安全，也能繼續發揮專長、服務社會。

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李四川表示，自己過去參與許多大樓興建工程，但今天這棟大樓格外不同，「這個大樓是最偉大的大樓」，因為裡面有笑聲，也有許多溫暖，並感謝創辦人王建煊的付出。

針對高齡長者照顧，李四川表示，先前已提出居家安全相關政見，希望透過到宅檢查，了解長者住家是否需要改善防跌倒及其他安全設施，尤其對失能或獨居長者，政府應主動提供協助。

李四川日前公布的「安心生活三大行動」，65歲以上長者均可申請居家安全檢查，75歲以上獨居、失智失能及高風險長者，則由政府主動到宅，針對用電、防火、防災、防跌、無障礙及急難安全進行檢查，符合改善標準者，每戶最高補助3萬元。

李四川今天也再次談及成立銀髮人才中心的構想。他表示，希望讓高齡人才有機會迎來第二春，透過專責窗口，鼓勵長輩走出家門，繼續為社會及市民服務。

李四川說，許多長者仍有能力貢獻社會，希望透過人才中心提供參與機會，讓長輩不只受到照顧，也能持續發揮自身價值。

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