總統累了嗎？造勢致詞頻口誤…黃世杰喊成黃偉哲、忘了沈伯洋名字

把桃園市長參選人黃世杰講成台南市長黃偉哲、忘記自己提名的台北市長候選人沈伯洋的名字，還在黃世杰的造勢大會猛誇國民黨桃園市長張善政的資歷與政績，身兼民進黨主席的總統賴清德近來出席造勢場合頻頻口誤，除了讓人忍俊不禁以外，也不免想關心他：「總統，你累了嗎？」

桃園喊錯、忘記自己人

賴清德最近一次口誤發生在18日晚間，他赴桃園為民進黨市長參選人黃世杰站台，在台上催票時脫口喊出「把黃偉哲（台南市長）送去桃園市政府」，現場一片笑聲，他才趕忙改口。緊接著在介紹綠營候選人時，賴清德與黃世杰對視尷尬停頓數秒，一時竟想不起親自提名的、競選台北市長的沈伯洋的名字。

回顧近期，賴清德口誤並非偶發。今年8月底，他出席新竹都城隍廟活動致詞，祝福來賓時說出年底要選出的「總統」，應是一個清廉勤政愛鄉土的「市長」，才在幾秒內自行修正，並以尬笑帶過。同月中旬，他赴彰化出席健保記者會與國民黨籍縣長王惠美同台時，卻將「王惠美」喊成民進黨籍立委「王美惠」，再度引發全場笑聲。

行程奔波身心俱疲？

此外，之前賴清德在為黃世杰站台的場合，隻字未提對手張善政的施政缺失，反而屢屢提及張善政的學歷與經歷相當優秀、是「國政級」人才，更直言張善政來桃園當市長「很可惜」，言辭之間與批評對手的選戰語調大相逕庭，引發各界討論。

頻繁的口誤，讓外界開始關注總統的健康狀態。賴清德今年頻繁出席各縣市造勢場合，加上內政、外交等國政事務繁忙，行程緊湊。有政治觀察者指出，一再叫錯同黨夥伴的名字，可能反映高壓行程下的疲態；但也有人認為，在大型晚會嘈雜環境中致詞，一時口誤是人之常情，不需過度解讀。

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