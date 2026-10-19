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民進黨青年志工團到基隆相挺 童子瑋：交通改革減輕通勤、通學族負擔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。民進黨青年部副主任吳奕柔說，39歲的童子瑋是民進黨年輕世代的重要代表，期待童讓基隆的交通持續進步。童子瑋感謝青年朋友來支持他，不僅為選戰注入青春活力，也展現年輕世代對城市未來發展的關心與期待。

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童子瑋今早在國門廣場向往來市民問早致意時，民進黨青年志工輔選團到場力挺。童表示，基隆約有10至12萬名通勤族，每天仰賴國道客運及大眾運輸往返雙北，交通政策不只是改善運輸效率，更是減輕市民生活壓力的重要工作。

童子瑋提出「六六大順」、TPASS通勤補助加碼600元政策，就是希望減輕市民的交通支出，讓每天辛苦往返雙北的上班族、學生及家庭，都能實際感受到政策帶來的幫助。

童子瑋說，除了補助通勤費用，更重要的是從根本改善基隆的交通環境。當選市長後，他將與客運業者合作，在基隆七個行政區同步推動早晚尖峰時段機動發車，讓通勤族能夠快速上車，從台北返回基隆也能有更便利的搭車選擇，不必花費大量時間等車、擠車。

吳奕柔表示，青年志工輔選團積極走訪全台各地，支持新世代縣市首長及地方候選人。過去前市長林右昌任內推動許多重要市政及交通建設，為城市發展奠定基礎。許多基隆青年每天往返雙北通勤，對童子瑋提出的捷運延伸及交通路網改善政策格外有感，期待未來由童子瑋接棒，延續好的建設，讓基隆交通持續進步。

在地許姓學生說，他從基隆到台北上學，對交通政策特別有感。中央推動每月1200元TPASS通勤月票，童子瑋加碼600元補助，以及65歲以上長者敬老卡每月加碼600點，都能實際減輕市民負擔。除了公車班次，未來若能進一步完善捷運、客運及鐵路路網，將能更全面照顧學生、上班族與不同年齡層的通勤需求。

民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
民進黨青年志工輔選團成員，今天到基隆市相挺市長參選人童子瑋。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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