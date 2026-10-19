民眾黨質疑競總成立大會租農水署地涉圖利 黃世杰競辦再駁

民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥、桃園議員參選人周曉芸今天質疑，民進黨市長參選人黃世杰租借農水署桃園市石門管理處的土地辦造勢活動，是靠特權「超速件、可短租、超便宜」違法濫用國有地。黃世杰辦公室發言人簡伊翎強調，不論哪一塊地，農水署的土地租用都有標準規範與流程，黃世杰辦公室租用時也都依規申請。

石管處先前也說明，黃世杰辦公室舉辦競選活動，申請租用轄管桃園市中壢區中運段145地號土地（中壢體育園區內），出租事宜按農田水利非事業用不動產活化收益辦法，及農業部農田水利署石門管理處非事業用房地出租原則規定辦理，包括租金計算方式都依法行政。

桃園市議員凌濤日前也質疑同樣問題，黃世杰辦公室發言人簡伊翎當時回應，10月3日競選活動場地早在事前就已申請，相關審核程序均由主管機關依法辦理，黃世杰無論是擔任立法委員或法務部次長期間，從未干預公家機關的行政程序，議員頻頻烏龍抹黑、三番兩次炒作同樣議題，如此惡質的搏聲量方式，令人感到不齒。

石門管理處強調，所有的申請都是依規定辦理，黃世杰參選人當初申請租用場地，就和一般民眾申請一樣，不是一兩天就過關，也是先來電話詢問租金還有場地現況等事情，會勘當天石管處人員在現場也詢問場地會做什麼樣的使用，雙方獲得需要了解的資訊，後面作業就很順利，沒有違法。

石管處表示，因為這件申請案很單純，就是租地給造勢活動排椅子，整個舞台搭在後興路上，道路並非石管處的地，管理權責也不是石管處；如果舞台搭在石管處的地，按照租金的計算公式兩天就不只8萬多元，會更高。另外，這塊地地原本雜草叢生，是承租方自己花錢除草，除草的費用如果按石管處過去開口合約計算要10多萬元，石管處只租地沒花錢除草。

石門管理處表示，因為這件申請案很單純就是租地放造勢活動排的椅子，舞台搭在後興路上，馬路並非石管處的地，管理權責也不是石管處，如果舞台搭在石管處的地，按照租金的計算公式兩天就不只8萬多元，會更高；另外，石管處的地原本雜草叢生，是承租方自己花錢除草，除草的費用如果按石管處過去開口合約計算要10多萬元，石管處只租地沒花錢除草。

至於租金年化的說法，石管處強調是外界錯誤解讀，相關的管理作業原則租金有一定的計算公式，由小組委員審查決議，年化後會按租用天數計算，誰來租都一樣，而且與附近行情比較，石管處一天四萬多元的租金算高的，這次用途只是按擺放椅子的標準計算，前面提過如果活動舞台搭在石管處的地上，租金會更高，確切數字要套公式細算。

石管處強調，比較附近有些私有地無償借用，還有其他公部門同意封路搭舞台，雖然不知道有無收費，但是石管處收的租金不能說便宜，怎麼會是圖利？

另外，申請人身分涉及個資，不揭露，如果是外傳的對象，跟石門管理處沒有隸屬和主從關係，一切都按租用管理原則辦理。