力挺高虹安！鄭麗文高喊「新竹太重要了、真的太重要了！」

年底新竹市長選戰升溫，國民黨主席鄭麗文今天下午出席藍營竹市三合一選舉婦女後援會成立大會，並替欲連任的市長高虹安「授戰旗」。鄭麗文致詞時展現強烈輔選力道，強調她是為了力挺高虹安，不僅「昨天才來」、「今天又來」，甚至對台下群眾預告「後天還要來」，並高喊「新竹太重要了！真的太重要了」，舉不僅展現出藍營黨中央力挺高虹安的決心，更突顯藍將竹市視為全台「藍白合作」成敗關鍵的戰略要地。

談到高虹安，鄭麗文指出，高虹安年紀輕輕、從政時間這麼短，在當選市長之後，民進黨不甘心、不放過，無所不用其極、鋪天蓋地，以司法全面追殺與輾壓。但高虹安不僅沒有自艾自憐或賣慘，反而堅定的走過所有的風暴，更可貴的是，高虹安沒有一天忘記市民對她的期待，忘記她肩膀上的責任，沒有一天荒廢市政的推動，4年來交出了紮實的成績單。

鄭麗文說，跟以前不一樣，以前民進黨只有宣傳、只有包裝，實則敗絮其中，經不起考驗，高虹安是政壇少見的「理工女」，宛如需要被保育的「稀有動物」。面對殘酷的政治考驗，呼籲現場的女性支持者要發揮「最溫暖、最堅韌」的力量，陪伴高虹安再次贏得選戰。

鄭麗文說，年底選戰，大家要護住全世界都在肖想的護國神山，要讓高科技的人才愛上新竹、在新竹落地生根，讓新竹的孩子能夠在全世界都羨慕的環境中成長，重責大任落在高虹安的肩上，她很有信心，相信新竹也同時是台灣民主的里程碑。

針對跨黨派的合作，鄭麗文強調，國民黨放下一己之私與門戶之見，共同推薦、支持這位經得起考驗的市長。懇託新竹市民務必用手中的選票來打退「牛鬼蛇神」，打退民進黨的綠色恐怖及高壓統治，藉此守住新竹的人情味與台灣的價值。

高虹安指出，竹市是看似輕鬆但實際上非常艱困的選區，但她上任以來堅守承諾，成功將前市府留下的 100 億債務全數還清，實現新竹市零負債。

高虹安說，市府與議會藍白力量攜手合作，落實了多項民生政策，包括9月起推動65歲以上長者健保費全面免費，以及提高敬老津貼至每月1200 元。此外，竹市更發放5000元加碼消費金，並規畫明年繼續發放6000元消費金。面對抹黑與造謠，她呼籲，後援會姐妹發揮行動力澄清謠言、踴躍拉票，在11月28日全力衝刺贏得選戰。