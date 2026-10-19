快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

力挺高虹安！鄭麗文高喊「新竹太重要了、真的太重要了！」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文今天下午出席藍營竹市三合一選舉婦女後援會成立大會，並替欲連任的市長高虹安「授戰旗」。記者王駿杰／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午出席藍營竹市三合一選舉婦女後援會成立大會，並替欲連任的市長高虹安「授戰旗」。記者王駿杰／攝影

年底新竹市長選戰升溫，國民黨主席鄭麗文今天下午出席藍營竹市三合一選舉婦女後援會成立大會，並替欲連任的市長高虹安「授戰旗」。鄭麗文致詞時展現強烈輔選力道，強調她是為了力挺高虹安，不僅「昨天才來」、「今天又來」，甚至對台下群眾預告「後天還要來」，並高喊「新竹太重要了！真的太重要了」，舉不僅展現出藍營黨中央力挺高虹安的決心，更突顯藍將竹市視為全台「藍白合作」成敗關鍵的戰略要地。

2026九合一選舉

談到高虹安，鄭麗文指出，高虹安年紀輕輕、從政時間這麼短，在當選市長之後，民進黨不甘心、不放過，無所不用其極、鋪天蓋地，以司法全面追殺與輾壓。但高虹安不僅沒有自艾自憐或賣慘，反而堅定的走過所有的風暴，更可貴的是，高虹安沒有一天忘記市民對她的期待，忘記她肩膀上的責任，沒有一天荒廢市政的推動，4年來交出了紮實的成績單。

鄭麗文說，跟以前不一樣，以前民進黨只有宣傳、只有包裝，實則敗絮其中，經不起考驗，高虹安是政壇少見的「理工女」，宛如需要被保育的「稀有動物」。面對殘酷的政治考驗，呼籲現場的女性支持者要發揮「最溫暖、最堅韌」的力量，陪伴高虹安再次贏得選戰。

鄭麗文說，年底選戰，大家要護住全世界都在肖想的護國神山，要讓高科技的人才愛上新竹、在新竹落地生根，讓新竹的孩子能夠在全世界都羨慕的環境中成長，重責大任落在高虹安的肩上，她很有信心，相信新竹也同時是台灣民主的里程碑。

針對跨黨派的合作，鄭麗文強調，國民黨放下一己之私與門戶之見，共同推薦、支持這位經得起考驗的市長。懇託新竹市民務必用手中的選票來打退「牛鬼蛇神」，打退民進黨的綠色恐怖及高壓統治，藉此守住新竹的人情味與台灣的價值。

高虹安指出，竹市是看似輕鬆但實際上非常艱困的選區，但她上任以來堅守承諾，成功將前市府留下的 100 億債務全數還清，實現新竹市零負債。

高虹安說，市府與議會藍白力量攜手合作，落實了多項民生政策，包括9月起推動65歲以上長者健保費全面免費，以及提高敬老津貼至每月1200 元。此外，竹市更發放5000元加碼消費金，並規畫明年繼續發放6000元消費金。面對抹黑與造謠，她呼籲，後援會姐妹發揮行動力澄清謠言、踴躍拉票，在11月28日全力衝刺贏得選戰。

2026九合一選舉 新竹市選舉 鄭麗文 高虹安 藍營

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭麗文、黃國昌握手了！同場挺高虹安 喊「超越藍白」百分百力挺

藍白合體…高虹安競總成立 盧秀燕跨黨相挺

影／高虹安競總成立 鄭麗文、盧秀燕、黃國昌、柯文哲等出席力挺

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

相關新聞

拚連任由盧秀燕掌舵…蔣萬安曝3大原因：上周主動邀請

台北市長蔣萬安今天下午正式宣布由台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，蔣萬安今天透露，他找盧秀燕擔任主委的三個原因，並且是在上周和盧市長再次碰面時，直接面對面主動邀請盧秀燕擔任競選總部主委。

影／選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。