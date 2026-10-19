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頻與侯友宜同台打接棒牌？李四川：我們是好戰友、一定接好這一棒

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川表示，他與新北市長侯友宜是多年戰友，未來一定會好好接下這一棒，延續市政建設，讓新北更好。聯合報資料照，記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
國民黨新北市長參選人李四川表示，他與新北市長侯友宜是多年戰友，未來一定會好好接下這一棒，延續市政建設，讓新北更好。聯合報資料照，記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

2026新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川近期頻繁與新北市長侯友宜同台，被外界解讀主打延續市政的「接棒牌」。面對民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，若由她接棒，也能把新北帶領得很好，李四川回應，他與侯友宜從侯擔任副市長時期就共同為新北打拚，兩人是很好的戰友，「我一定會好好地接下這一棒」。

2026九合一選舉

李四川今天出席無子西瓜樂活大樓開幕活動，會後接受媒體聯訪。對於近期多次與侯友宜同台，是否希望藉由侯市府的施政成績爭取選民支持，李四川表示，他與侯友宜早在侯擔任新北市副市長時，就已經共同為新北市打拚，雙方長期合作，是很好的戰友。

李四川強調，自己一定會好好接下侯友宜這一棒，對於侯市府已經做好的建設與施政成果，會持續照顧；目前仍在施工的工程，則會加速完成；至於已經進入規畫階段的建設，也會進一步精進。

「他做好的，我一定會好好地照顧；現在還在施工的，我一定會加速把它完成。」李四川表示，未來將延續既有市政基礎，並持續精進規畫中的建設，讓新北市發展得更好。

2026九合一選舉 新北市選舉 侯友宜 李四川 蘇巧慧 國民黨

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