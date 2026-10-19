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魏平政拋5大家庭支持政策 凍卵最高補助3萬、生育補助首胎增至5萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣人口直直落，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天發表五大家庭支持政策，從生育前準備到兒童成長，提供不同階段的家庭支持，鼓勵生養。記者劉明岩／攝影
彰化縣人口直直落，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天發表五大家庭支持政策，從生育前準備到兒童成長，提供不同階段的家庭支持，鼓勵生養。記者劉明岩／攝影

彰化縣人口直直落，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天發表五大家庭支持政策，包括凍卵最高補助3萬元、生育補助「358升級558」、產後坐月子津貼最高2萬元、童萌卡延伸至6歲，加上先前「0至6歲免健保費」政見，從生育前準備到兒童成長，提供不同階段的家庭支持，鼓勵生養。

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魏平政今天由婦女後援會總會長楊秀霞及縣議員參選人張愉婕陪同發表五大家庭支持政策，在女性生育規劃方面，主張推動「社會性凍卵補助」，針對設籍彰化滿一年、年齡30至40歲，並經醫師評估符合條件的女性，規劃提供一次性凍卵療程補助2萬元，以及後續連續兩年每年5千元的卵子保存管理費，合計最高3萬元，還有人工生殖補助。

從生育規劃到迎接新生命，魏平政提出將彰化現行「生育358」調整為「生育558」，第一胎補助由3萬元提高至5萬元，第二胎維持5萬元，第三胎以上維持8萬元。透過提高第一胎補助，讓初次迎接新生命的家庭有更多資源準備新生兒用品及安排育兒生活。

孩子出生後，產婦的身體恢復，魏平政提出最高2萬元的「產後坐月子津貼」，規劃讓符合資格的產婦依家庭需求，選擇合格月嫂服務、月子中心或合法月子餐，透過多元方式提供產後照顧支持，讓家庭能依照自身生活條件安排合適的服務。

隨著孩子成長，魏平政主張將彰化現行童萌卡的適用年齡延伸至6歲，並規劃維持每年1萬點、每點折合1元的補助標準，協助家庭購買符合規定的育兒用品及相關商品，讓學齡前家庭獲得更連續的育兒支持。

在兒童健康保障方面，魏平政將先前已公布的「0至6歲免健保費」政見納入，規劃由縣府補助符合資格兒童的健保自付保費，與生育補助及童萌卡等措施相互銜接，從兒童健康到家庭日常生活，提供不同面向的支持。

身為兩個孩子的父親，魏平政表示，希望透過政策整合，讓家庭支持更加連續，並與青年就業、產業發展及生活環境共同推進，逐步完善女性生育選擇、父母養育支持及兒童健康保障等措施，讓不同世代能在彰化安心生活與成長。

彰化縣人口直直落，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天發表五大家庭支持政策，從生育前準備到兒童成長，提供不同階段的家庭支持，鼓勵生養。記者劉明岩／攝影
彰化縣人口直直落，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天發表五大家庭支持政策，從生育前準備到兒童成長，提供不同階段的家庭支持，鼓勵生養。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 張愉婕 生育補助

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