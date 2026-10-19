蘇巧慧昔稱幼兒園「餵毒案」 李四川：做錯事就該承認、道歉不為過

國民黨新北市長參選人李四川競辦今天公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年臉書貼文，質疑她將餵藥案定調為「餵毒案」卻未道歉。蘇巧慧昨天反批藍營為選舉扭曲事實，李四川今天出席無子西瓜樂活大樓開幕活動受訪表示，政治人物應讓市民安心，「做錯事不可怕，做錯事就應該出來承認」，若確實傷害老師及家長，說聲道歉並不為過。

這起爭議源於2023年新北板橋某私立幼兒園疑似餵藥事件，當時引發家長恐慌，後續新北地檢署公布幼童毛髮檢驗結果，未檢出巴比妥類等藥物反應，並因查無足夠犯罪證據，對相關教保人員作出不起訴處分。

李四川競辦今天公布蘇巧慧2023年6月8日臉書貼文，當時蘇以「令人憤怒的餵毒案件」為題，並稱「孩子體內驗出的藥物，是毒品」。競辦發言人吳亮賢批評，蘇巧慧在案件尚未釐清前就以「餵毒案」定調，造成家長恐慌及親師對立，要求她向受影響的家長、孩童及教師道歉。

蘇巧慧昨天受訪則反駁，當年是新北市府自己公布檢出藥物殘留反應，國民黨從上到下也都出面嚴厲譴責，她身為新北市民意代表，當然有責任為孩童發聲，相關新聞紀錄都還查得到，呼籲對手不要為了選舉扭曲事實。

李四川今天表示，政治人物最重要的是讓市民安心，做錯事並不可怕，但做錯事就應該出來承認。他認為，當年將幼兒園餵藥事件講成「餵毒」，讓家長產生恐慌，尤其讓老師受到很大的傷害。

李四川說，如果相關言論確實傷害老師，也讓家長受到影響，應該給受影響的人一個交代，「討個公道、說一聲道歉，我想並不為過」。