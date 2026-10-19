「出席造勢就被出征」　沈伯洋指影響選舉公平性：國民黨應站出來呼籲

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受專訪，談及近來中國動作頻頻打擊台獨或介選時表示，謠傳父親為台商是冷飯熱炒，敵方作戰影響選舉公平性，國民黨應站出來呼籲。

沈伯洋今天中午接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目主持人黃光芹、陳儀潔專訪。黃光芹問到，主持人蔡康永先前參加沈伯洋競總成立大會，引發中國大陸國台辦批評「兩面人」，解放軍官媒也加入批評。

沈伯洋表示，大概可以了解國台辦的立場，解放軍參與此事就較奇怪，但無論如何，他們應思考此做法其實是在害台北市長蔣萬安和這場選舉，反而讓眾人覺得「我只是出席一個造勢，我連喊都還沒喊，我只在那邊看，結果我竟然因為這樣被中國出征」，受到國際間的直接打壓，大部分台灣人應該是不能接受。

沈伯洋說，在此狀況之下，還是希望中國不要做這些事情，因為這樣其實是在破壞選舉本身的公平性。

話鋒一轉，黃光芹問到，沈伯洋稱父親在中南美洲做貿易，而非在中國當台商。沈伯洋說明，這個謠言真的傳太久了，最早也是港媒在1、2年前炒作迄今，大家已經有點麻痺，又來冷飯重炒且效益不高，反讓大家覺得這是國內的地方選舉、中國在幹嘛，現在做這些事就是一直在加強大家對中國的負面印象，無助兩岸交流，覺得應稍微收斂這樣的一個狀態比較好。

由於聯合報有學者專欄探討「從蔡康永到沈伯洋父，打擊台獨或『介選』？」黃光芹詢問看法。

沈伯洋認為，介選有所謂法律定義，例如金錢與投票關係的對價；但有些事情就是打嘴砲影響，像是說要制裁誰，這個和選票並無直接對價關係，通常會視為敵方作戰的一環，不一定符合國內規範的犯罪行為，但的確有可能影響到選舉。

他強調，這種影響關乎整個選舉的公平性，以及影響台灣人對中國的認知，更大程度其實是害到國民黨，國民黨應該要站出來，就像前中廣董事長趙少康也曾在國民黨主席初選過程中出來呼籲中國別再推一些影片。

沈伯洋表示，以前多在研究中國作戰，對方也會進行一些較幽微的鋪陳手法，像是大量假帳號養成、反串或弄內部檔案假裝流出等，這種手法反而要害怕；但若今天是用這種明目張膽的手法，一定馬上招致大家的反感，這次突然這樣站出來反倒覺得有點奇怪，不符合自己對他們的了解。

黃光芹再提問，如何看民進黨秘書長徐國勇喊話，民調不等於勝選、造勢人潮不代表選票，以及有旅美學者推估模型認為雙北還是國民黨贏，評估沈的勝率約落在1至2成，仍有翻盤可能，另近期各個民調均無變天翻盤贏過台北市長蔣萬安。

沈伯洋表示，一直到11月28日投票日前，不論民調數字為何，永遠都當自己是落後者，因為民進黨在台北市一對一就是沒贏過，歷史經驗說明這場選舉本來就是逆風戰局。

他認為，徐國勇講得很好，人潮不代表投票數，且網路聲量是全國、不是台北，在判讀民調時會有很多誤區，所以說有時就是看趨勢，但自己不會去講究絕對的數字。

各界關注前台北市副市長黃珊珊4年前的白營選票流向影響，陳儀潔追問，上次市長選舉是「三腳督」、這次是一對一廝殺，是否覺得真的破圈、跨出同溫層。

沈伯洋說，近來真的有些感受，包括平常政治冷感的國中同學，這次因為透過很多事件而想出來投票；以及掃街和媒體街訪有部分從未投過票的民眾，也都說這次要出來投，各式各樣原因都有，且發現大多數是自己散在各處所說的市政痛點，深感「講政策」這件事情是有意義的。