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吳宗憲競總成立後沒開門？陳琬惠轟林國漳陣營「造謠抹黑產業鏈」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳溪南競選總部昨天成立舉辦造勢，溪北競選總部預計10月31日成立啟用。記者戴永華／攝影
林國漳溪南競選總部昨天成立舉辦造勢，溪北競選總部預計10月31日成立啟用。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長候選人吳宗憲溪北競總上月底啟用，溪南競總預計23日成立；但最近被網友貼文說競總成立大會後沒開門，對此民眾黨陳琬惠今在臉書砲轟對手林國漳口說要打正面選舉，結果卻是「造謠抹黑產業鏈」，陳琬惠還點名正國會精神領袖游錫堃昨天造勢現場還在抹黑，這是正國會岌岌可危，炒作知名度？

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對於競總一事，吳競辦日前已說明，溪北競選總部已成立營運，溪南競選總部預計23日成立。但立法院前院長游錫堃近日接連貼文，「今天還是關著」、「據說9/27競選總部成立以來，都是這樣！」「來無影去無蹤」，有民眾誤以為吳宗憲競總成立後就沒開張。

對此，資深媒體人樊啓明嘲諷游錫堃，「以游大院長的政治高度和民主輩分，最近是不是滿閒的」。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天臉書貼文「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，林國漳說要打正面選舉，結果卻是造謠抹黑產業鏈。

陳琬惠也批評正國會精神領袖游錫堃帶頭，小弟陳俊宇跟上，連昨天在林國漳造勢現場都還在抹黑，口徑一致，說吳宗憲的競總鐵門都沒開。

陳琬惠說，事實上吳宗憲9月27日在溪北進行聯合競選總部造勢，溪北總部就已開張，而溪南競選總部因裝潢、整修要到10月23日才正式啟用，所以10月25日才邀請韓國瑜院長到溪南總部造勢加持。

陳琬惠強調，這麼簡單的基本事實都沒查證，也能拿來造謠抹黑？莫非是林國漳選情危險到，非得使出這種下三濫手段？還是正國會在宜蘭已經快岌岌可危，只好靠炒作來衝知名度？

據了解，宜蘭以蘭陽溪分成溪北及溪南，全縣性縣長及立委候選人都成立兩個競選總部並舉辦造勢，9月27日吳宗憲舉辦造勢成立競總，溪北開張營運，預計10月23日溪南競總營運，25日辦造勢。林國漳的溪南競選總部昨天成立請總統站台，溪北競選總部預計10月31日成立。

最近也有人以外縣市選舉大多成立一個競總為例，質疑宜蘭面積不大，為何要成立兩處？何況資訊科技如此流通，候選人服務處及黨部也都可提供服務，真的有必要成立兩個競總嗎？力拚第三屆縣議員連任的林麗就聲明不設立競選總部。

吳宗憲溪南競選總部位於羅東鎮光榮路旁，與林國漳的溪南競總只隔一條路，晚上顯得格外明亮。記者戴永華／攝影
吳宗憲溪南競選總部位於羅東鎮光榮路旁，與林國漳的溪南競總只隔一條路，晚上顯得格外明亮。記者戴永華／攝影

吳宗憲溪南競選總部位於羅東鎮光榮路旁，預計23日開啟營運。記者戴永華／攝影
吳宗憲溪南競選總部位於羅東鎮光榮路旁，預計23日開啟營運。記者戴永華／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 陳琬惠 吳宗憲 產業鏈

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