拚連任由盧秀燕掌舵…蔣萬安曝3大原因：上周主動邀請

台北市長蔣萬安今天下午正式宣布由台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，蔣萬安說，他是在上周和盧市長再次碰面時，直接面對面主動邀請盧秀燕擔任競選總部主委，會邀請盧秀燕掌舵，主要有三個原因。

蔣說，第一個原因是，他跟盧秀燕平時就很常交流，有時間都會碰面交換意見，這一次其實是上周他和盧市長再次碰面，對市政、選舉有交換意見、討論，當時就提出主動邀請盧秀燕擔任競選總部主委。

蔣表示，第二個原因是要借助盧市長的經驗，他是現任台北市長，面對各項市政的推進，必須堅守崗位，但選舉已經進入最後階段剩40多天，盧秀燕以過來人身份，告訴他很多經驗，所以想藉盧秀燕的經驗擔任他的競總主委，帶領台北隊能夠繼續的往前推進，爭取市民的認同，所以這是最主要的原因。

第三個原因是經驗豐富，蔣萬安說，盧秀燕是目前他認為，在台灣檯面上選舉經驗最豐富的，所以他相信面對選戰，盧秀燕可以透過她過去多年選戰的經驗，分享給他們團隊，盧秀燕願意接下主委這個職務，他非常的感謝。

盧秀燕表示，她之所以願意臨危受命全力以赴，前所未見由台中市長擔任台北市長選戰的競總主委，是因為首都的選戰太重要了。

盧透露，接下主委前，她跟蔣萬安有一些深談，目前蔣萬安遇到的最大問題，他是現任市長，首都市長工作六都中又特別繁重，市政如麻，幾乎95%的時間要處理市政，雖然成績亮麗，例如大巨蛋、輝達、營養午餐、生生喝鮮奶，但蔣萬安在選務上分身乏術。

盧說，競選對手沈伯洋則不是，幾乎就是全力打選戰，加上「全黨攻蔣萬安一人」，還有龐大的國家資源當背景，蔣萬安力有未殆，選務工作必須有人幫忙分攤、幫忙承擔。

盧說，因為參與的時間非常短，僅剩下40天，也有討論一下選戰形式，選戰是大家的選戰，光靠主委不行，最重要要有人能夠帶兵打仗，這次的重點不是主委，是副主委總幹事群，這些都能帶兵打仗。

盧秀燕表示，過去首都的競選陣營，能接總幹事的都是「高大上」，非常具有政治資歷，不過這次不是，這次是要有實際選務經驗的人，台灣最好的就是立委，這次第二個前所未見，就是邀請選區立委，擔任副主委及總幹事。

盧秀燕表示，這些立委特色，第一驍勇善戰，有的選過議員立委，第二，經打耐摔，因為都經過大罷免，能夠存活，對於對手鼓動風潮，都經過征戰，因此是最有經驗、最有體會的人。

盧秀燕說，副主委每一個身兼總幹事，包括羅智強總幹事，執行總幹事徐巧芯，副主委一級總幹事賴士葆、組織總幹事李彥秀、文宣總幹事王鴻微。

媒體也問蔣，2022贏陳時中14萬票，如果這次北市選戰勝選，是否可延續到2028？未來人情怎麼還？盧秀燕將問題搶過來答，表示「這題我來答，家人之間講什麼人情？你會跟你的家人講人情嗎？你媽幫你做一頓飯，然後你要還人情？no，家人之間就是愛。沒有欠情可言。」

蔣萬安也表示，「2028我一定支持國民黨最強的人選。」媒體追問，「記者：你是最強的人選嗎？還是你最強的人選在你旁邊的？蔣：你很清楚。」