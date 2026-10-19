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接蔣萬安競總主委被抨擊「當2028轉運站」 盧秀燕：請回歸2026大選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天下午正式宣布由台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，對於民進黨批評，盧秀燕幫蔣萬安當競選主委，是2028的轉運站？盧秀燕今天受訪時表示「請回歸2026大選。」

2026九合一選舉

「我們是小蝦米對抗大鯨魚！」對於這場北市長選戰，盧秀燕也提到，蔣萬安這次選戰一個更值得觀察是，國民黨面對的是，一個不對稱資源的選戰，因為總統自己不管他即使不掛職位，賴本身可運用的資源，賴本身可以運用的國家能量，大家可想而知，又加上身兼黨主席「全黨打一人，就是講萬安」。

盧說，國民黨幾乎是手無寸鐵，「我們是小蝦米，但是小蝦米有決心，小蝦米有正義，還是可以贏的，小蝦米可以戰勝大鯨魚，我們會勝選，只是在過程中，我們會非常非常的辛苦。」

至於接下來分工，盧表示，她擔任蔣萬安競總主委的主要任務就是「操大盤」，包括選舉的議題設定、舉事務統整等。至於外界解讀，擔任蔣萬安主委是盧秀燕2028的轉運站？盧回應，轉運站的部分，「請回歸2026大選。」

盧秀燕說，這次蔣萬安找她，她非常意外，但其實她選戰經驗豐富，光她自己坐轎、坐大轎做過九次，自己也輔選無數次，蔣萬安這次也真的是出奇兵，當初開口說的時候，非常訝異，因過去從來沒有一個現任市長幫忙選務操盤的，但蔣萬安邀請她，因蔣必須在這麼短的時間之內，找到一群有經驗、驍勇善戰的人，蔣萬安必須要爭取勝選，而選舉本來就是大家幫忙，互相幫忙，所以老實講她也沒有什麼懸念，那就是全力幫忙。

盧也提到，蔣萬安這次出了兩個奇兵，第一個是找她；第二個是請立法委員挑大樑，這次有五位立委的選戰經驗、身上的能力、專業等，且也是前所未見。盧說，未來我們這個時代也會退休，未來經過這場首都選戰之後，五位立委也會具有超盤跟輔選的能量。更難得的是，這次是由立法委員來操兵帶兵打仗首都選舉，真的是未來這樣的一個操盤能量，也都是不可限量。

盧說，大家也不要忽略，國民黨的基層已經不要一樣，新世代的國民黨有改革反省的決心，團結合作開誠布公，互相幫忙，這是新時代的國民黨，所以他願意幫助蔣萬安，蔣萬安也打電話給江啟臣，江啟臣也毫無保留地說「可以，沒問題，盧秀燕姐大家共用」，所以這就是新世代。新世代就是團結、互相珍惜、互相幫忙，然後大家合作，這是現在的國民黨改革的氣息，跟過去不一樣的。

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