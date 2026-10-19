國民黨公布「萊爾校長2.0」廣告動畫 籲公投同意廢除非核家園

年底選舉核電公投，國民黨今公布第二波「廢除廢核家園」核能公投宣傳動畫「萊爾校長2.0團結篇」，片中萊爾校長拿出一根彎掉的髮夾，轉彎只需要一秒鐘，台灣人民卻為了民進黨髮夾彎賠上整整10年。國民黨呼籲全民1128一起公投投下同意票，幫民進黨拆掉這塊早已發臭的反核神主牌。

國民黨台北市議員參選人李明璇表示，萊爾校長日前接受專訪時公開說，不要因一時意識形態排除任何的能源，民進黨喊這麼久2025非核家園，結果賴清德上任後馬上把神主牌打掉，直接為這部影片狠狠背書。影片中大禮堂上高掛著團結十講「停更中」，兩旁則是「我是人，我反核」、「勞工是心裡最軟的一塊」，結果話沒講完直接大停電。

李明璇說，10年來因民進黨意識形態，台電累積多少財務黑洞，政府一邊拿人民納稅血汗錢去補洞，一邊漲著電價。還在非核家園的保護傘下養出臭不可聞的綠電發大財，民進黨轉彎拍拍屁股就走人，留給台灣昂貴的電價及被破壞的生態。

國民黨台北市議員參選人陳冠安表示，2025年正式邁入非核家園，同年賴清德說非核家園達成了，所以要重啟核電，但這10年來因為非核政策已帶來經濟鉅額的耗損，如今面臨AI時代更需要電力。民進黨不只說台灣不缺電，還說可以南電北送，南部發的電要送到北部供電；但事實上，高雄發的電最北只送到台南，完全沒法送到台北。

此外，陳冠安說，中部跟北部近年能源已自給自足，反而南部因為核三停役，變成缺電的重災區，民進黨不思反省，造成南部大缺電之後，再用政治話術說南電北送，製造區域仇恨，掩蓋中央在能源政策上的無能。更可笑的是，10年前民進黨告訴大家潮汐洋流可以發電，但現在所謂的洋流不但不能發電，反而在街頭上不斷造謠台灣沒有缺電。