婦女後援會成立 張善政：期盼將影響力擴散出去打贏選戰

桃園市長張善政尋求連任，今天中午參加婦女後援會成立大會，他感念婦女會全國總會、桃園各區分會一路以來的堅定支持，並細數市府近年為守護婦女健康與家庭推動的各項重大政策成果，期盼婦女姐妹將影響力擴散出去，共同打贏這次選戰。

張善政表示，婦女朋友對桃園的貢獻不可限量，桃園市不僅適婚年齡婦女的生育率六都第一，女性朋友的勞動參與率，同樣勇奪六都第一，為了給予在工作崗位上打拚的婦女朋友最實質的後盾，市府團隊致力推動全階段、有內涵的照護政策。

在守護婦女與市民健康方面，張善政說明市府推動擴大低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）有卓越成果，包括率全國之先，針對設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群提供免費胸部LDCT檢查，截今年9月30日，已有7萬6853位市民完成檢查，並成功找出438案確診，高達404案為早期占比92.2%；市府更推出全台首輛行動CT車，自去年10月31日啟用，迄今已辦理166場巡迴篩檢服務2881人，讓醫療資源走入基層；推動擴大肺癌篩檢計畫時，特別將曾罹患乳癌的婦女納入免費篩檢對象。此外，桃園領先全國成立獨一無二的「婦幼發展局」，從照顧小嬰兒到孕產婦，提供一條龍的扎實服務，明年起敬老愛心卡也將大幅提升使用彈性，給予長輩最實質的照顧與尊重。

今日大會展現也桃園女力大團結的強大氣勢，包括桃園市長張善政、後援總會長邱奕勝議長、競選總部主委黃敏恭、總幹事蔡忠誠，以及中華民國婦女總會理事長徐劉淑媓、秘書長尤淑姿、桃園市婦女會十三區理事長，與立法委員呂玉玲、涂權吉、魯明哲都到場力挺。張善政、邱奕勝期盼所有婦女姐妹能將具體、溫暖的市政成績擴散至家庭與朋友圈，攜手為桃園的未來再創巔峰。

張善政授婦女後援會戰旗。記者鄭國樑／攝影

桃園市婦女會理事長呂淑真代表贈「包中」給張善政。記者鄭國樑／攝影