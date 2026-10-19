影／出任蔣萬安競總主委 盧秀燕：台北市值得更好的市長

台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員。盧秀燕表示，她接下蔣萬安競總主委職務，不是因私交，是因為台北市值得更好的市長，國家需要有國際觀、有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

盧秀燕坦承，這次的確是臨危受命，現任台中市長幫北市長選戰擔任主委是前所未見，可見蔣萬安在重大決策事務上會看見問題、是有謀略、是大膽創新的，所以找她來，她也非常意外，因為中華民國選戰有這樣的組合競選是前所未見，可見他是有遠見，有腦袋的人。

台北市長蔣萬安（左一）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左二）擔任競總主任委員。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（左三）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右四）擔任競總主任委員，並由羅智強（左二）、徐巧芯（右一）等五位立委出任副主委、競選總幹事。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（左）擔任競總主任委員。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（圖）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右二）擔任競總主任委員，並由羅智強（左一）、賴士葆（右一）等五位立委出任副主委。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（左）今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕（右）擔任競總主任委員。記者余承翰／攝影