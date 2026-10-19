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支持者遭大樓住戶潑水？沈伯洋：會做後續追蹤與事前宣導
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚車隊掃街到松山信義區，不料，民生東路、光復北路交叉口時，疑似有民眾被高樓住戶潑水。沈伯洋今下午到內湖接受電視節目專訪前受訪，強調一定會想辦法解決這樣案件，會去做後續追蹤，以及事前提醒。
據了解，昨晚車掃在民生東路、光復北路交叉口時，有支持者遭到大樓住戶高空潑水，支持者也在社群平台發文。而松山分局三民派出所調查，但住戶否認有相關行為，警方強調，蒐集相關錄影證據，若確有此事將依社維法處置。
沈伯洋說，這個要多注意，尤其是在各式各樣安全事件，在大型人潮多的集會很有可能會發生，所以會做相關宣導，遇到事情時，該怎麼保護自己，第二個才是正確保全，至於當下有沒有發生，留給警察調查，因為無法證實真實與否。
他說，如果有受到傷害民眾辛苦了，一定會想辦法解決這樣案件，會去做後續追蹤，以及事前提醒。
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