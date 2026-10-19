掃街被舉牌警告…高雄83歲市議員參選人控警濫權 警方：活動未申請

高雄83歲市議員參選人蔣黃女昨天上午在橋頭老街掃街，卻被岡山警分局多次以違反集會遊行法舉牌警告，蔣黃女陣營今主張警方濫權，要求市府面對；對此，警方指蔣黃女一方未申請集會，因此依法制止。

蔣黃女昨天上午與10位志工於橋頭老街掃街拜票，並於途中拉起布條、旗幟宣傳政見理念；警方認為其屬於集會活動，且事前未申請，多次舉牌警告活動違法。

蔣黃女陣營質疑，她們昨天與志工只是在掃街、拜票，掃街走的路線，就是台灣戒嚴後第一次遊行橋頭事件的路線，由40年前參與橋頭事件的民主前輩愛琳達陪同掃街，時空更迭，高雄市政府卻拿起威權時代的惡法，阻止無黨83歲的候選人拜票掃街，更顯諷刺。

蔣黃女陣營說，其他議員候選人掃街拜票，也沒有看警察如此不符比例的的高規格對待，警方行為造成妨礙選舉活動，違反選罷法，意圖使人不當選，以公權力阻礙選舉拜票、營造候選人違法假象，要市府妥善回應。

對此，岡山警分局表示，蔣黃女等人事前於網路號召，並公布相關遊行路線，分局考量該區域假日人車往來眾多，為維護主辦單位與其他民眾公共安全及交通順暢，事前主動聯繫並協調主辦方依集會遊行法提出申請，以利規劃警力協助活動安全與順暢。

岡山警分局說，因主辦方未能提出申請，故分局於活動期間全程錄影蒐證，依集會遊行法依法舉牌警告、制止。警方全程依法行政，充分尊重民主表達自由，同時兼顧維護公眾利益與安全為考量。