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【即時短評】基隆400成為中央、地方執政優勢角力場

聯合報／ 記者邱瑞杰
基隆市長參選人童子瑋籌辦「基隆400 童樂會」，在基隆港展出黃阿瑪水上裝置藝術。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋籌辦「基隆400 童樂會」，在基隆港展出黃阿瑪水上裝置藝術。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋籌辦「童樂會」，基隆港同意展出黃阿瑪，基隆火車站出現廣告，雙雙捲入行政不中立漩渦。同黨且為賴清德總統表姪，「中央資源」是童當市長的優勢，只是選戰還在打，中央機關就在灰色地帶疑出手相助，是否會掀起負評浪潮待觀察。

2026九合一選舉

西班牙人1626年登陸和平島，從這一年起算，基隆與世界「接軌」已走過400年。適逢選舉年，基市府籌辦「基隆400」系列活動，成為現任市長謝國樑占主場優勢的舞台。童子瑋力推童樂會抗衡，在基隆港展出黃阿瑪搶占話語權。

黃阿瑪水上裝置雖未能復刻黃色小鴨風潮，但確實也為基隆增添觀光賣點。藍、綠參選人各自展現城市治理能力，選民都看在眼裡。雙方良性競爭，其實也是地方之福。

謝國樑一句非常羨慕，意為自己叫屈，並凸顯對手的中央資源，讓他處於劣勢。只是他是現任市長，行政資源在握，童子瑋援引中央助力並不為過。

童子瑋是賴總統的表姪，基隆港務分公司、台鐵公司都受交通部管轄。港方同意展出黃阿瑪，台鐵同意掛上廣告，難免都會被認定是考量裙帶關係做成的決定。

其實這兩件事的本身，都不是可能引發負評的主因，問題出在謝國樑口中的標準不一。如果沒有市府在基隆港申辦龍舟賽被拒，如果謝沒有在火車站，發送市政政策筆記本遭勸離，或許就掀不起太大的波濤。

台鐵基隆站第1月台電梯上方的「基隆400 童樂會」廣告，出現基隆市長參選人童子瑋姓名和Q版人像。記者邱瑞杰／攝影
台鐵基隆站第1月台電梯上方的「基隆400 童樂會」廣告，出現基隆市長參選人童子瑋姓名和Q版人像。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 基隆港 負評 謝國樑

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