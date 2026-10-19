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被蔣萬安揪條通裝車架、北士科廊帶政見「很ㄎㄧㄤ」 沈伯洋反擊了
民進黨台北市長參選人沈伯洋今連跑多場媒體專訪，下午到內湖電視節目專訪前，被問及北市長蔣萬安今受訪說，沈提出的條通裝車架、北士科廊帶等，很ㄎㄧㄤ。沈伯洋回說，運用國外案例去說給民眾聽，「怎麼會和ㄎㄧㄤ有關係」。
國民黨前副主席連勝文昨出席活動稱，沈伯洋講話時疑似有人在旁邊抽大麻，才會讓人聽不清。蔣萬安被問及此事時回應，沈身邊有人抽大麻應該不至於，但是所提的「條通裝車架」、「北士科廊什麼帶」，覺得「很ㄎㄧㄤ（誇張）」。
沈伯洋說，當初談條通的議題可以去看整個前後文來看，是講說怎麼撕掉負面標籤，包含行走安全等，在日本東京的歌舞伎町，就曾有讓大家經過時安心等環境改造，像是曾講過的人行道、樹木設計等，有些是把巷弄變成步行者特區或栽植樹木，蠻多國外都有案例。
沈伯洋認為，回答做法給民眾聽時，怎麼會和ㄎㄧㄤ有關係，在都市設計領域經常被討論的做法。
另外，媒體問到，新黨北市議員侯漢廷指，超過15個名稱、經營主題各異的臉書粉專，密集發布「洋流發威了！」圖片，他質疑是洋流發威了？還是新台幣和網軍發威了？
沈伯洋回應，請侯漢廷自己舉證，每次侯的言論都覺得沒有回答必要。
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