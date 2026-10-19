拋台中智慧安全網政策 江啟臣：要命的事情最重要

國民黨台中市長參選人江啟臣今在「台中智慧安全網」政策發布記者會上，強調「安全第一，要命的事情最重要」，如果一座繁榮城市100分的話，前面的「1」一定是安全，必須翻轉治理思維，結合AI科技與跨局處資源，將被動處理轉為主動守護，建構「智慧台中城市安全網」。

江啟臣指出，台中市目前有工安、治安、兒少、就業、社福等八大安全網，未來透過AI、科技串連八網，將打造跨局處的合作平台，整合成「戰情儀錶板」，讓我們知道城市安全哪一個節點發生問題，且可以做到事前預警工作，並打造台中市的主權AI，將公安、公共衛生及災害預防等資料透過主群AI收集起來，透過算力整合成我們可運用的資訊，升級城市治理，讓台中市更智慧聰明。

江啟臣拋出的政策涵蓋「智慧城市安全網」、「警政治安再升級」、「強化社會安全網」及「永續韌性大臺中」四大面向，共11項政策。未來將深化「智慧城市發展委員會」的跨局處整合功能，並建置「台中市主權AI與大數據中心」，在符合法律、保障個資與隱私的前提下，整合資訊、分析風險。

他舉例，透過AI感測設備，可及早掌握獨居長輩的活動異常；整合高風險家庭的經濟、兒少照顧與心理健康等資訊，也能協助相關單位提前發現問題、主動提供服務，建立跨局處協同預警機制。

面對極端氣候與城市風險，江啟臣提到，台中須從傳統災害應變，走向完整的預測、預防、應變及復原機制，透過中台灣區域治理平台強化防救災合作，並擴大AI水情治理系統；另推動智慧噪音監測，結合聲音照相與車牌辨識，強化噪音防制，守護市民生活安寧。

江啟臣最後提出三大承諾，「讓科技走在危險的前面，讓政府走在問題前面，讓安全成為每一位台中市民的幸福」。他強調，科技越進步，政府越要負責任；系統越智慧，越要以人為本，將在兼顧社會倫理與隱私保障下，循序推動盤點、示範應用與擴大整合，完善台中的城市安全治理。