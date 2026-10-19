行政不中立？基隆火車站出現「童子瑋」廣告 台鐵：符合管理規範

基隆火車站出現基隆市長參選人「童子瑋」的廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責台鐵對待他和童，行政中立標準有明顯落差。台鐵表示，這面童樂會廣告符合現行管理規範，但從明年起，車站場域將不會再有政治性廣告。

台鐵基隆站將站區廣告空間委外經營，車站大廳進出第1、第2月台的電梯上方，都有大面空間可設廣告物。旅客從月台搭手扶梯出站，到達車站大廳前就會映入眼簾。

基隆港務分公司同意童子瑋陣營，9月24日起在港域展出15公尺高的「黃阿瑪」。謝國樑當天說，市府曾想商借基隆港1天，在端午節划龍舟被拒，看到港方同意「特殊人士」展出黃阿瑪2個月，非常的羨慕。

港方遭謝營質疑行政不中立風波未歇，童子瑋陣營租用台鐵基隆站第1月台電梯廣告看板，10月7日掛上「基隆400 童樂會」廣告，也引發外界議論。

謝國樑競選辦公室譴責台鐵在行政中立標準上的明顯落差，指回顧先前罷免（謝國樑）期間，謝以市長身分，在基隆站向民眾發放市政政策筆記本，全程未涉及選舉或罷免相關宣傳，卻遭台鐵人員以行政中立為由要求離開。

台鐵基隆站、七堵站如今出現標示市長參選人姓名的宣傳看板，謝國樑競選辦公室表示，兩相對照，令人質疑台鐵執行行政中立的標準是否一致，要求台鐵說明，究竟行政中立的認定標準為何？為何前後處理方式存在如此明顯的差異？

台鐵說，車站標租予業者經營廣告空間，契約有公平對待各政黨候選人、限制刊登面積等規範。基隆、七堵站的童子瑋童樂會廣告內容，符合現行規定，但考量民眾觀感及台鐵行政中立形象，自明年1月1日起，將終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告出租業務。

據了解，經營台鐵車站廣告空間的業者，與廣告主洽談合作後，須將廣告內容送交台鐵資產開發處、總公司審查通過才能上架。童子瑋的童樂會廣告，因人物圖像未超過廣告一半面積，也無政治性文字，同意在基隆站和七堵站上架。

童子瑋進步基隆辦公室表示，相關廣告均依照規定及正常程序辦理承租，其他縣市亦有國民黨候選人承租相關廣告空間的情形，一切依法依規進行。

基隆市長參選人童子瑋籌辦「基隆400 童樂會」，在基隆港展出黃阿瑪水上裝置藝術。記者邱瑞杰／攝影