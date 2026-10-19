快訊

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

以為是梅子竟動了起來…手搖飲有「蛞蝓」 八曜和茶聲明致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事，競總正式啟動「選戰模式」。

2026九合一選舉

蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。盧今表示，她這次的確是臨危受命，現任台中市長幫北市長選戰擔任主委是前所未見，可見蔣萬安在重大決策事務上會看見問題、是有謀略、是大膽創新的，所以找她來，她也非常意外，因為中華民國選戰有這樣的組合競選是前所未見，可見他是有遠見，有腦袋的人。

「首都太重要了，六都最重要就是首都，市長選得好不好，是不是好市長，攸關台灣、台北的發展，蔣萬安是最好的市長人選，一定要讓他連任。」盧秀燕也提到她願意接下主委的原因，並透露她是蔣萬安的四個學姐，包括縣市長學姐、立院學姐、厚生會學姐、更是政大學者。

盧說，她接下蔣萬安競總主委職務，不是因私交，是因爲台北市值得更好的市長，國家需要有國際觀、有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者林麗玉／攝影

盧秀燕 蔣萬安 徐巧芯 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

姐弟連線 盧秀燕、蔣萬安並肩抗洋流

今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

蔣萬安競總主委就是她 盧秀燕赴新竹市站台首度親口證實

盧秀燕接蔣萬安競總主委 前藍委揭兩人微妙競爭關係：難得的合作

相關新聞

選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

拋台中智慧安全網政策 江啟臣：要命的事情最重要

國民黨台中市長參選人江啟臣今在「台中智慧安全網」政策發布記者會上，強調「安全第一，要命的事情最重要」，如果一座繁榮城市100分的話，前面的「1」一定是安全，必須翻轉治理思維，結合AI科技與跨局處資源，將被動處理轉為主動守護，建構「智慧台中城市安全網」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。