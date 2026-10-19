選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事，競總正式啟動「選戰模式」。

蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。盧今表示，她這次的確是臨危受命，現任台中市長幫北市長選戰擔任主委是前所未見，可見蔣萬安在重大決策事務上會看見問題、是有謀略、是大膽創新的，所以找她來，她也非常意外，因為中華民國選戰有這樣的組合競選是前所未見，可見他是有遠見，有腦袋的人。

「首都太重要了，六都最重要就是首都，市長選得好不好，是不是好市長，攸關台灣、台北的發展，蔣萬安是最好的市長人選，一定要讓他連任。」盧秀燕也提到她願意接下主委的原因，並透露她是蔣萬安的四個學姐，包括縣市長學姐、立院學姐、厚生會學姐、更是政大學者。

盧說，她接下蔣萬安競總主委職務，不是因私交，是因爲台北市值得更好的市長，國家需要有國際觀、有能力、正派的市長，就是蔣萬安。

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天與盧秀燕一起攜手主持競總團隊人事發布記者會。記者林麗玉／攝影