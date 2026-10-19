快訊

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

以為是梅子竟動了起來…手搖飲有「蛞蝓」 八曜和茶聲明致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

莊競程簽署代理教師權益承諾書 支持3項保障

中央社／ 新竹市19日電

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天簽署全國代理暨代課教師產業工會提出的「代理教師權益承諾書」，支持考績獎金、公假排課進修及健康檢查3項保障，盼留住優秀師資。

2026九合一選舉

莊競程今天向中央社記者表示，先前曾與全國代理暨代課教師產業工會進行交流，並持續保持聯繫，關注代理教師的工作權益與保障。

莊競程表示，代理教師與正式教師同樣站在教學第一線，承擔相同教育責任，卻仍面臨待遇與保障不足的問題，市府應改善代理教師工作條件，避免優秀教師失去繼續投入教育的意願。

針對工會提出的3項訴求，莊競程指出，支持給予代理教師考績獎金，讓工作付出獲得合理肯定；保障公假排課進修權益，提供公平的專業成長機會；並提供健康檢查，照顧第一線教育工作者健康。

莊競程說，先前已提出教師久任獎金、初任教師安居津貼、導師加值及行政責任加給等教育政策，盼透過改善待遇、減輕行政負擔，讓教師專注教學。

莊競程說，未來若擔任市長，將持續與教師團體及教育現場溝通，盤點代理教師工作待遇與保障，推動具體改善措施，建立更完整的師資支持制度，讓新竹的孩子擁有穩定的學習環境。

2026九合一選舉 莊競程 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

公幼教保員擬調薪 台教產：應同步改善人力配置、制度革新

校事會議精進方案9日上路 教團不埋單…教育部：明年1月再檢視

教師高齡化 教團憂世代斷層

相關新聞

選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

拋台中智慧安全網政策 江啟臣：要命的事情最重要

國民黨台中市長參選人江啟臣今在「台中智慧安全網」政策發布記者會上，強調「安全第一，要命的事情最重要」，如果一座繁榮城市100分的話，前面的「1」一定是安全，必須翻轉治理思維，結合AI科技與跨局處資源，將被動處理轉為主動守護，建構「智慧台中城市安全網」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。