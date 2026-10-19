莊競程簽署代理教師權益承諾書 支持3項保障

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天簽署全國代理暨代課教師產業工會提出的「代理教師權益承諾書」，支持考績獎金、公假排課進修及健康檢查3項保障，盼留住優秀師資。

莊競程今天向中央社記者表示，先前曾與全國代理暨代課教師產業工會進行交流，並持續保持聯繫，關注代理教師的工作權益與保障。

莊競程表示，代理教師與正式教師同樣站在教學第一線，承擔相同教育責任，卻仍面臨待遇與保障不足的問題，市府應改善代理教師工作條件，避免優秀教師失去繼續投入教育的意願。

針對工會提出的3項訴求，莊競程指出，支持給予代理教師考績獎金，讓工作付出獲得合理肯定；保障公假排課進修權益，提供公平的專業成長機會；並提供健康檢查，照顧第一線教育工作者健康。

莊競程說，先前已提出教師久任獎金、初任教師安居津貼、導師加值及行政責任加給等教育政策，盼透過改善待遇、減輕行政負擔，讓教師專注教學。

莊競程說，未來若擔任市長，將持續與教師團體及教育現場溝通，盤點代理教師工作待遇與保障，推動具體改善措施，建立更完整的師資支持制度，讓新竹的孩子擁有穩定的學習環境。