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賴清德批心不在桃園 張善政：他是因為講不出其他的
賴清德總統昨晚參加民進黨桃園市長參選人黃世杰北區競總成立大會，批張善政與黃世杰最大的差別是「心沒有在桃園」。張善政今天中午參加婦女後援會成立大會，受訪時表示賴清德因為講不出其他的問題，才講這個。
張善政說，「我想他（賴清德）是因為找不出其他的批評，就找這個吧（心不在桃園），找這個勉強可以撐個場，「不然你要他講什麼呢？我覺得他是因為講不出其他的，才講這個」。
議長邱奕勝中午在婦女後援會成立大會也表示，賴清德說張善政心不在桃園，真的是沒有其他的話可以說了，張善政做得這麼好大家都有目共睹，沒有其他的問題可以挑剔，就說心不在桃園。
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