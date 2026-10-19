快訊

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

以為是梅子竟動了起來…手搖飲有「蛞蝓」 八曜和茶聲明致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

談選情破圈 沈伯洋：「孤獨、夜間安全」政策吸引不投票選民

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今中午接受媒體人黃光芹專訪。圖／擷取自網路
民進黨北市長參選人沈伯洋今中午接受媒體人黃光芹專訪。圖／擷取自網路

民進黨北市長參選人沈伯洋今接受媒體人黃光芹專訪，被問及選情如何破圈、京華城商圈等議題。他觀察，有別以往交通、衛生議題，大家更關注孤獨、女性夜間走路等政策，因為談政策願意出來投票；另外他也以「兩松」透過引導人流來促成京華城商圈發展。

2026九合一選舉

當被問到是否有感受到破圈，沈伯洋說，感受最深的是國中同學，他們平常比較少關心政治，但因為這次不是認識他，而是透過很多件事情傳來傳去，促使他們想要出來投票。幾天前去士林夜市時也有遇到類似樣子的人，這當中有很多各式各樣原因，像是聽到他去Podcast談到孤獨、談女性走路安全政策而有感，不是原先認為的交通、衛生等議題。

他分享，昨天車隊掃街時，有位曾參與活動的中山大同區的媽媽，也是聽到住宅問題講到心坎，所以願意再參加第二次。當然也有一些是看到國民黨抹黑社區發毒品，醫療人員氣到要出來投票。「但感受強烈的是很多人是因為政策、和政黨沒有關係。」

另外，主持人黃光芹也問，2022年時北市長參選人黃珊珊的票源流向。沈伯洋分析，覺得當時投給黃珊珊的朋友，和民眾黨支持者不一定完全重疊，當年可能是民眾黨支持者也投給黃珊珊，但現在不一定是民眾黨支持者。

沈伯洋說，當時會投給黃珊珊，覺得藍綠政見不喜歡、想脫離藍綠等，各種各樣理由，「但是都願意出門投票」表示也非常可能會出來投票，關心政治的人。

此外，被問到若當市長，京華城當今遇到官司，周邊的商圈如何發展？沈伯洋說，由於官司的關係可能會卡一陣子，但是應該要告訴市民大概要多久時間活化，可能是遇到7到8年等，至少要讓市民知道這幾年時間能先做什麼，同時也提出，松菸大巨蛋和松山「兩松」的人流匯聚。

他說，這是一個大型的延伸商圈概念，要怎麼把人流引導京華城那邊，需要的不只有周邊發展計畫，以及動線，人流引導過去才會有商圈。

沈伯洋 投票 2026九合一選舉 台北市選舉 京華城 黃光芹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋拋「市長我不幹了」肥皂箱 承諾百日內解決教育痛點

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

人生起點！沈伯洋大洋流車掃五分埔出發 重機、路跑團熱情跟車

黃仁勳飛桃園…蔣萬安稱到台北僅36分 沈伯洋驚：他這樣講？

相關新聞

選戰啟動！出任蔣萬安競總主委 盧秀燕曝臨危受命心情

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競總主任委員、羅智強、徐巧芯等五位立委出任副主委、競選總幹事。競總正式啟動「選戰模式」。

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

拋台中智慧安全網政策 江啟臣：要命的事情最重要

國民黨台中市長參選人江啟臣今在「台中智慧安全網」政策發布記者會上，強調「安全第一，要命的事情最重要」，如果一座繁榮城市100分的話，前面的「1」一定是安全，必須翻轉治理思維，結合AI科技與跨局處資源，將被動處理轉為主動守護，建構「智慧台中城市安全網」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。