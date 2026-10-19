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李四川競辦翻蘇巧慧3年前「餵毒案」貼文 批造謠至今未道歉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）與國民黨新北市長參選人李四川（右三）昨出席民眾黨議員參選人陳怡君競選總部成立活動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）與國民黨新北市長參選人李四川（右三）昨出席民眾黨議員參選人陳怡君競選總部成立活動。記者張策／攝影

新北市幼兒園餵藥案再成選戰攻防焦點。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今天公布民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年6月8日臉書貼文，當時蘇以「令人憤怒的餵毒案件」為題，並稱「孩子體內驗出的藥物，是毒品」。李四川競辦發言人吳亮賢批評，案件後來經檢方偵結不起訴，蘇巧慧卻至今未道歉，要求她向當年受影響的家長、孩童及教師說明。

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吳亮賢表示，2023年6月2日，時任民進黨立委羅致政召開記者會，指稱新北某幼兒園孩童遭餵藥，當時檢方仍在調查釐清，蘇巧慧卻在同月8日於臉書發文，以「餵毒案」形容事件，並批評新北市長侯友宜及市府處理不當。

根據李四川競辦公布的貼文截圖，蘇巧慧當時以「令人憤怒的餵毒案件」為題，指稱孩子體內驗出的藥物是毒品，並提及28名接受採檢的孩童中，有8人檢出巴比妥類及苯二氮平類等藥物殘留，質疑市府反應輕忽怠慢，要求侯友宜重視受害幼童及家長。

吳亮賢指出，新北地檢署2023年6月29日公布孩童毛髮檢測結果，未檢出巴比妥類等藥物反應；同年7月12日偵結不起訴，並指出沒有證據足認幼兒園人員曾餵食幼童不明藥物，或含有不明藥物的彩虹藥水。

吳亮賢批評，蘇巧慧在案件尚未釐清前，就以「餵毒案」定調，並藉此攻擊侯友宜及新北市府，後續偵查結果出爐，卻始終沒有認錯。他質疑，相關言論造成家長恐慌、親師對立，甚至讓教師心寒離職，蘇巧慧應為當年的言論負起責任。

吳亮賢表示，距離蘇巧慧當年發文已超過1200天，面對幼教界質疑，蘇巧慧受訪仍堅持不道歉。他要求蘇巧慧正面回應當年的臉書貼文，「何時才願意還給家長、孩童、老師一個遲來的道歉？」

國民黨新北市長參選人李四川競辦翻出民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年6月8日臉書貼文，指蘇當年以「餵毒案」形容新北幼兒園餵藥事件，批評案件偵結不起訴後仍未道歉。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川競辦翻出民進黨新北市長參選人蘇巧慧2023年6月8日臉書貼文，指蘇當年以「餵毒案」形容新北幼兒園餵藥事件，批評案件偵結不起訴後仍未道歉。圖／李四川競辦提供

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