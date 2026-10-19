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童子瑋提TPASS補助600元 民進黨青年志工團力挺

中央社／ 基隆19日電
民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）19日偕民進黨青年志工輔選團，在國門廣場向市民宣傳「客運增班」等交通政見。童子瑋進步基隆辦公室提供／中央社
民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）19日偕民進黨青年志工輔選團，在國門廣場向市民宣傳「客運增班」等交通政見。童子瑋進步基隆辦公室提供／中央社

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天上午在國門廣場向市民問早，民進黨青年志工輔選團到場力挺，童子瑋說，他提出「六六大順」TPASS通勤補助600元政見，減輕基隆通勤族支出。

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童子瑋透過新聞稿表示，基隆約有10萬至12萬名通勤族，每天仰賴國道客運及大眾運輸往返雙北，交通是許多基隆家庭最直接的生活負擔。他提出「六六大順」TPASS通勤補助新台幣600元政見，希望讓每天辛苦往返雙北的上班族、學生及家庭，都能實質感受到幫助。

童子瑋說，除補助通勤費用，更重要的是從根本改善基隆交通環境，當選市長後，將與客運業者合作，在基隆7個行政區同步推動早晚尖峰時段機動發車，讓通勤族能快速上車。

民進黨青年部副主任吳奕柔表示，39歲的童子瑋是民進黨年輕世代的重要代表，因此號召青年志工及基隆在地青年共同站出來力挺。

吳奕柔指出，前基隆市長林右昌在任內推動許多重要交通建設，包括基隆車站周邊改造，都為城市發展奠定基礎。許多基隆青年每天往返雙北通勤，對童子瑋提出的路網改善等交通政見格外有感，期待童子瑋接棒，延續好的建設，讓基隆交通持續進步。

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