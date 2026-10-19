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批鄭朝方專訪「洗地」 徐欣瑩陣營質疑竹北工程品質

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠質疑，公二停五停車場完工後仍發生漏水、積水及地板破損。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠質疑，公二停五停車場完工後仍發生漏水、積水及地板破損。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠今天批評，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方近期接受專訪，以夜間巡視工地自詡「把事做美好，就是我的底氣」，但巡視工地是市長本分，說清楚爭議才是責任。他並質疑，公二停五停車場完工後仍發生漏水、積水及地板破損，真正的施政成績應看工程品質、預算運用及採購透明度，而非宣傳口號。

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徐維遠指出，鄭朝方面臨多項爭議，包括土地開發與家族關係、相關金流疑問，東區市場改建預算增加至14億元但進度停滯，市民活動中心工程延宕4年、經費增至逾3.5億元仍未全棟啟用，以及市長室裝修經費遭質疑挪用近千萬元等。他批評，相關疑問至今未獲完整說明，不應透過專訪「洗地」，要求鄭朝方公開預算、執行進度及核銷資料，接受外界檢驗。

徐維遠指出，鄭朝方強調深夜巡視工地、重視工程細節，但這是市長應盡職責。公二停五停車場去年完工，今年卻發生漏水、豪雨積水及地板破損，工程品質與公共預算效益更值得檢視。

徐維遠並質疑，鄭朝方面臨土地開發、家族關係及金流疑問，東區市場改建預算增至14億元卻進度停滯，市民活動中心工程延宕4年、經費逾3.5億元仍未全棟啟用，以及市長室裝修經費遭質疑挪用近千萬元等爭議。他表示，市公所原稱將對裝修經費問題作出說明，至今仍未回應，要求鄭朝方公開預算、執行進度及核銷資料，釐清疑問。

徐維遠強調，公共工程涉及龐大預算，不能只談建設、不談效益，也不能以專訪或口號帶過爭議。鄭朝方既然參選縣長，更應接受公開檢驗，清楚交代公共支出、工程效益及相關責任。

徐維遠表示，鄭朝方既然參選縣長，就應接受更高標準的公開檢驗。他強調，治理不應只強調巡視工程的次數，更應清楚交代每筆公共支出的成本、效益與責任，讓每項政策接受檢驗、每起爭議獲得合理說明，並對選民承諾負責。

徐欣瑩陣營指控，竹北公二停五停車場去年完工後，今年就發生地板破損。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩陣營指控，竹北公二停五停車場去年完工後，今年就發生地板破損。圖／徐欣瑩競辦提供

徐維遠說，真正的施政成績應看工程品質、預算運用及採購透明度，而非宣傳口號。圖／徐欣瑩競辦提供
徐維遠說，真正的施政成績應看工程品質、預算運用及採購透明度，而非宣傳口號。圖／徐欣瑩競辦提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 徐欣瑩

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