打過100多支排卵針求子 張嘉郡推補助減輕生育家庭負擔

因應少子化趨，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天在具有生殖醫學專業的立委陳菁徽陪同下發表「雲林好孕生育政策白皮書」。張嘉郡分享自身打排卵針求子經驗，提出補助孕前健檢、凍卵，及求子交通補助、好孕專車、新手爸媽心理諮商、打造專屬諮詢服務台等政策，承諾減輕備孕及孕產家庭負擔。

張嘉郡過去曾為了求子，打了一百多針排卵針，深刻體會到求子過程的艱辛與不易。她說，從想懷孕到生下孩子，這段路程充滿挑戰，尤其是偏鄉家庭經常面臨就醫距離與交通不便的困境，未來將透過建構涵蓋醫療、交通、心理等六大支持網，給予每一個家庭更完善的支持。

張嘉郡提出「專科資源走近家庭」服務，未來將推動偏鄉衛生所與婦產科及生殖專科合作，提供孕前風險評估、衛教與轉診，免去民眾反覆奔波。

為減輕備孕家庭的經濟負擔，並支持女性的生育保存規畫，她提出「夫妻好孕健檢 2.0」計畫。取消雲林現行孕前健檢補助的低收入戶及中低收入戶限制，補助上限女性最高3000元、男性最高1000元，並評估增列披衣菌抗體與依醫囑安排AMH等檢測，也提供一般凍卵最高3萬元的療程補助。

此外，將建立「求子交通」與「好孕專車」雙軌系統，包含提供最高5000元的求子交通補助；確認懷孕後，則由「好孕專車」無縫銜接，提供每胎最高6000元的車資補貼，符合偏鄉條件的孕婦另加碼最高2000元。

「生育政策不能只是發錢了事」，張嘉郡指出，在心理照護部分求子與懷孕的過程中，準爸媽可能面臨許多未知的挑戰與壓力，她將推動「好孕 3+3」心理支持方案，未來針對經歷試管療程失敗、流產、產後憂鬱，甚至是陪伴在旁壓力極大的先生，縣府將會再加碼3次免費諮商。

張嘉郡也說，為簡化申請與服務銜接，將把全縣20鄉鎮市衛生所打造為「好孕導航」第一站，幫民眾統整所有補助項目與就醫資訊的專屬服務台，提供單一諮詢入口，並針對跨院療程或多重需求家庭導入「一案一管」機制，由專人協助追蹤與資源整合，大幅降低民眾摸索政府資源的負擔。

陳菁徽今天陪同張嘉郡發表政策。陳菁徽具有生殖醫學專業，也曾歷經多次流產及試管療程。她表示，自己理解不孕症患者面臨的身心壓力，認為生育政策除了提供補助，更應回應不孕夫妻及孕產婦在不同階段的實際需求。

張嘉郡當場邀請陳菁徽出任縣府的生育顧問，期盼透過「雲林好孕+」政策，真正做到「從想生到安心生，讓每一步都有支持，每一站都有陪伴」，為雲林打造一個讓年輕人敢生、願意生、安心生的友善環境。