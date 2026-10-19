黃世杰遭指靠特權在國有地造勢 民眾黨團質疑農水署隱藏承租人涉圖利

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天質疑，黃世杰靠特權「超速件、可短租、超便宜」違法濫用國有地，質疑農水署故意將承租人打馬賽克，若承租者非黃世杰恐涉嫌圖利。

民眾黨立院黨團今舉行「特權爸爸幫租國有地造勢，不只圖利、罪加一等」記者會。洪毓祥指出，2026年10月3日，黃世杰在桃園中壢舉辦競選造勢大會，該地段分類為商業區，任何租用都需公開招租，僅有「符合年租金未達15萬」等少數理由可以逕自出租，面對民眾黨團要求提供核准公文、租約等，農田水利署至今仍遲不回應。

民眾黨桃園市議員參選人周曉芸表示，根據農田水利非事業用不動產活化收益辦法，年租金未達15萬元不用公開招標，然而並非總額未達15萬元，農業部農田水利署先前卻以「日租金」混淆視聽、規避公開標租，還說歡迎各團體都來租，請問這不是圖利，什麼才是圖利？

周曉芸還說，農水署回函清楚表示僅出租過一次，也就是黃世杰競選造勢大會，狠狠打臉黃世杰過去「有民間單位承租」的說法，農水署的說法一點一滴擠牙膏、越來越兜不攏，農水署與黃世杰本人應該說清楚講明白。

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴質疑，農水署將租約上的承租人資訊全部打馬賽克，請問到底是想要保護誰？況且參選人向養工處承租場地，行政流程最少都要跑一周以上，但是黃世杰造勢承租案「9月21日會勘、9月23日就通過」，果然有綠色通道的效率簡直不可思議。

徐千晴說，根據農水署不動產土地租賃契約書第8條第4點，「不得擅自轉讓、轉租或以其他方式提供他人使用全部或一部之土地」，如果農水署租約隱蔽的承租人非黃世杰，更是罪加一等，公然轉租國家土地就是違法，黃世杰是否利用裙帶關係快速通關？

洪毓祥表示，該地是沒有短租的「國有非公用不動產」，農水署為簽約甲方，如果明知乙方違法還協助隱蔽資訊，農水署就是包庇圖利，提醒農水署長蔡昇甫好自為之 ，如此罪證確鑿就趕快查清楚，不要再執迷不悟。