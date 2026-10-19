快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃世杰遭指靠特權在國有地造勢 民眾黨團質疑農水署隱藏承租人涉圖利

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委洪毓祥（中）等今天舉行記者會批評民進黨桃園市長參選人黃世杰依靠父親特權幫租國有地造勢，涉及圖利與違反公務人員行政中立法等罪行。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委洪毓祥（中）等今天舉行記者會批評民進黨桃園市長參選人黃世杰依靠父親特權幫租國有地造勢，涉及圖利與違反公務人員行政中立法等罪行。記者潘俊宏／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天質疑，黃世杰靠特權「超速件、可短租、超便宜」違法濫用國有地，質疑農水署故意將承租人打馬賽克，若承租者非黃世杰恐涉嫌圖利。

2026九合一選舉

民眾黨立院黨團今舉行「特權爸爸幫租國有地造勢，不只圖利、罪加一等」記者會。洪毓祥指出，2026年10月3日，黃世杰在桃園中壢舉辦競選造勢大會，該地段分類為商業區，任何租用都需公開招租，僅有「符合年租金未達15萬」等少數理由可以逕自出租，面對民眾黨團要求提供核准公文、租約等，農田水利署至今仍遲不回應。

民眾黨桃園市議員參選人周曉芸表示，根據農田水利非事業用不動產活化收益辦法，年租金未達15萬元不用公開招標，然而並非總額未達15萬元，農業部農田水利署先前卻以「日租金」混淆視聽、規避公開標租，還說歡迎各團體都來租，請問這不是圖利，什麼才是圖利？

周曉芸還說，農水署回函清楚表示僅出租過一次，也就是黃世杰競選造勢大會，狠狠打臉黃世杰過去「有民間單位承租」的說法，農水署的說法一點一滴擠牙膏、越來越兜不攏，農水署與黃世杰本人應該說清楚講明白。

民眾黨桃園市議員參選人徐千晴質疑，農水署將租約上的承租人資訊全部打馬賽克，請問到底是想要保護誰？況且參選人向養工處承租場地，行政流程最少都要跑一周以上，但是黃世杰造勢承租案「9月21日會勘、9月23日就通過」，果然有綠色通道的效率簡直不可思議。

徐千晴說，根據農水署不動產土地租賃契約書第8條第4點，「不得擅自轉讓、轉租或以其他方式提供他人使用全部或一部之土地」，如果農水署租約隱蔽的承租人非黃世杰，更是罪加一等，公然轉租國家土地就是違法，黃世杰是否利用裙帶關係快速通關？

洪毓祥表示，該地是沒有短租的「國有非公用不動產」，農水署為簽約甲方，如果明知乙方違法還協助隱蔽資訊，農水署就是包庇圖利，提醒農水署長蔡昇甫好自為之 ，如此罪證確鑿就趕快查清楚，不要再執迷不悟。

黃世杰 承租人 國有地 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃世杰租土地辦造勢 民眾黨質疑農水署圖利

卓揆：蔣萬安若連任 松山機場仍會在

看板攻防參選人出奇招 搶占街頭目光

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

相關新聞

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

幫蔣萬安江啟臣會吃醋？盧秀燕、江啟臣都給了答案

台中市長盧秀燕受國民黨台北市長參選人蔣萬安邀請擔任競選總部主委，江啟臣會不會吃醋？盧秀燕今受訪時被問到這一題，盧說的確有跟江啟臣談，江啟臣說「應該要幫、立刻要幫」。江啟臣則說，大家都是政治大學的兄弟姊妹，會分工合作、團結一致。他還開玩笑說，「如果是老婆的話，我就會吃醋」。

沈富雄稱「可能落選」 蔣萬安4字回應：戒慎恐懼

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今將正式宣布競總主委由台中市長盧秀燕擔任，不過前立委沈富雄昨天政論節目中示警，表示「蔣萬安有可能落選」。蔣今上午受訪表示，面對每一次選戰，特別今年格外艱辛、而且很激烈，他都是「戒慎恐懼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。