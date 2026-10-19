快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

搭公車體檢營運 何欣純：若當選定期搭乘檢視並解決問題

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

民進黨台中市長參選人何欣純上午體檢公車營運，批評雙節公車大幅減少，導致運輛不足，以及市府版的「台中Go」交通App不好用，尤其在台中榮總、東海大學經常搭不上車，她若擔任市長，會定期搭公車檢視並解決問題。

2026九合一選舉

何欣純上午搭乘台中301號公車，從科博館站前往市政府站，並與市議員參選人在捷運市府站舉行記者會。她說，雙節公車退場配套不足且新車沒人開、尖峰擠不上車又無預警脫班減班，讓市民每天通勤備感困擾。

她說，雙節公車最高可載141人，一般電動公車約可載60人，單車載客量大幅減少，班次與駕駛長人力卻未充分補足，讓台中榮總及東海大學等中途站乘客面臨一班又一班擠不上車的困境。

還有官方公車App不若民間版好用，「取消發車」卻沒有提供替代路線與轉乘資訊，形同把市民留在站牌前丟包。當市民因為等不到搭不上而放棄公車，改騎機車或開車，不僅流失公車運量，也將使一般道路更加壅塞。

何欣純提出，第一，改善班次，調度並提升運能。運用刷卡大數據找出尖峰客滿路段與站點，並針對通勤通學需求增加運能。第二，升級官方「台中Go」交通App與公車動態資訊系統，若班次取消時應主動提供替代路線及轉乘方案，讓App與智慧站牌都能給市民明確指引，同時落實脫班查核檢討裁罰機制，改善幽靈公車與無預警取消發車的問題。

第三，全面檢討公車路網與班次，以轉運中心及台中火車站為核心，建構放射狀與環狀並行的路網，串聯幹線與區域接駁，兼顧山海屯城及偏鄉需求。第四，改善公車駕駛長勞動環境，從薪資排班到休息空間全面檢視，更要查清楚政府補貼是否真正用於改善駕駛長待遇、照顧駕駛長的權益與福祉，才能留住人才並補足人力。

何欣純說，她若當選，會不定期搭乘幹線及各區公車，親自了解市民碰到的問題。該增加的班次、該調整的路線、該改善的服務，就與台中隊共同督促改善，打造安全便捷且能準時抵達的公共運輸系統。

針對何的批評，市府表示無回應。

民進黨台中市長參選人何欣純上午搭乘台中301號公車，從科博館站前往市政府站。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純上午搭乘台中301號公車，從科博館站前往市政府站。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人何欣純上午與市議員參選人在捷運市府站舉行記者會。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純上午與市議員參選人在捷運市府站舉行記者會。記者黃寅／攝影

何欣純 公車 台中 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中藍綠端牛肉 老人健保補助都喊續行

人口探底／一周看診3次、轉診得求人 竹縣醫療缺口誰來補？

福岡搭公車不排隊？日本旅台作家揭候車默契：順序都記在心裡

台南車站新站3號出口…行人違規穿越馬路 市府回應了

相關新聞

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

幫蔣萬安江啟臣會吃醋？盧秀燕、江啟臣都給了答案

台中市長盧秀燕受國民黨台北市長參選人蔣萬安邀請擔任競選總部主委，江啟臣會不會吃醋？盧秀燕今受訪時被問到這一題，盧說的確有跟江啟臣談，江啟臣說「應該要幫、立刻要幫」。江啟臣則說，大家都是政治大學的兄弟姊妹，會分工合作、團結一致。他還開玩笑說，「如果是老婆的話，我就會吃醋」。

沈富雄稱「可能落選」 蔣萬安4字回應：戒慎恐懼

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今將正式宣布競總主委由台中市長盧秀燕擔任，不過前立委沈富雄昨天政論節目中示警，表示「蔣萬安有可能落選」。蔣今上午受訪表示，面對每一次選戰，特別今年格外艱辛、而且很激烈，他都是「戒慎恐懼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。