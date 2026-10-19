搭公車體檢營運 何欣純：若當選定期搭乘檢視並解決問題

民進黨台中市長參選人何欣純上午體檢公車營運，批評雙節公車大幅減少，導致運輛不足，以及市府版的「台中Go」交通App不好用，尤其在台中榮總、東海大學經常搭不上車，她若擔任市長，會定期搭公車檢視並解決問題。

何欣純上午搭乘台中301號公車，從科博館站前往市政府站，並與市議員參選人在捷運市府站舉行記者會。她說，雙節公車退場配套不足且新車沒人開、尖峰擠不上車又無預警脫班減班，讓市民每天通勤備感困擾。

她說，雙節公車最高可載141人，一般電動公車約可載60人，單車載客量大幅減少，班次與駕駛長人力卻未充分補足，讓台中榮總及東海大學等中途站乘客面臨一班又一班擠不上車的困境。

還有官方公車App不若民間版好用，「取消發車」卻沒有提供替代路線與轉乘資訊，形同把市民留在站牌前丟包。當市民因為等不到搭不上而放棄公車，改騎機車或開車，不僅流失公車運量，也將使一般道路更加壅塞。

何欣純提出，第一，改善班次，調度並提升運能。運用刷卡大數據找出尖峰客滿路段與站點，並針對通勤通學需求增加運能。第二，升級官方「台中Go」交通App與公車動態資訊系統，若班次取消時應主動提供替代路線及轉乘方案，讓App與智慧站牌都能給市民明確指引，同時落實脫班查核檢討裁罰機制，改善幽靈公車與無預警取消發車的問題。

第三，全面檢討公車路網與班次，以轉運中心及台中火車站為核心，建構放射狀與環狀並行的路網，串聯幹線與區域接駁，兼顧山海屯城及偏鄉需求。第四，改善公車駕駛長勞動環境，從薪資排班到休息空間全面檢視，更要查清楚政府補貼是否真正用於改善駕駛長待遇、照顧駕駛長的權益與福祉，才能留住人才並補足人力。

何欣純說，她若當選，會不定期搭乘幹線及各區公車，親自了解市民碰到的問題。該增加的班次、該調整的路線、該改善的服務，就與台中隊共同督促改善，打造安全便捷且能準時抵達的公共運輸系統。

針對何的批評，市府表示無回應。

民進黨台中市長參選人何欣純上午搭乘台中301號公車，從科博館站前往市政府站。圖／何欣純提供