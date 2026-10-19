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林國漳推形象影片 包漢銘律師力挺熟稔宜蘭縣政、敢於承擔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「有國漳」系列之二影片，由宜蘭包漢銘律師力挺縣長候選人林國漳熟稔縣政、敢於承擔。圖／林國漳臉書
「有國漳」系列之二影片，由宜蘭包漢銘律師力挺縣長候選人林國漳熟稔縣政、敢於承擔。圖／林國漳臉書

選戰倒數40天，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選辦公室推出形象系列第二彈「如果有國漳」，這次系列聚焦「如果未來的宜蘭縣政府有林國漳，這片土地將迎來什麼改變」，最新一集由相識多年的法界同道、宜蘭律師公會前理事長包漢銘現身說法，以兩人過去在縣府訴願委員會共事的經驗，化解外界對林國漳不熟悉縣政的質疑。

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延續首波「還好有國漳」回顧林國漳為基層鄉親奔走點滴，包漢銘在影片中透露，他與林國漳在宜蘭縣政府訴願審議委員會共事多年，每當審查行政處分爭議，林國漳總是花費極大心血鑽研每個個案，並提出具體嚴謹的「對案」說服評議委員，專業與扎實的程度讓法界同道由衷佩服。

面對外界質疑林國漳對縣政不了解，包漢銘直言，林國漳長年在公共事務與縣府各委員會中把關，對各局處運作與行政法規早已相當熟悉，絕對不是外界以為的門外漢；包漢銘也強調，林國漳非常有責任感、專業且敢於承擔，未來若入主縣府，被他領導的公務人員只要「心存善念、放手去做」，就不用擔心沒有後盾。

林國漳競選辦公室表示，30年基層法律服務的經歷，讓林國漳深刻了解鄉親的需求，而在縣府委員會的實務經驗，更讓他看見行政運作的盲點。「如果有國漳」系列就是希望透過老朋友的真實分享，讓大家看見一位懂法律、接地氣又懂公務體系的領導者，未來林國漳將以專業法制為後盾，讓宜蘭的公務團隊能安心做事、放手發揮，打造有效率、為人民解決問題的縣政。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

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