彰化縣長民調逾4成未表態 魏平政邱建富喊話陳素月不要迴避辯論

聯合報系針對彰化縣長選舉民意調查結果，民進黨參選人陳素月以三成二支持度，領先國民黨參選人魏平政及無黨籍參選人邱建富的一成，各參選人有不同解讀。由於選情偏冷，魏平政及邱建富今天不約而同要求陳素月不要迴避縣政辯論，陳素月回應表示，要有代表性人士當做窗口來聯繫。

對於民調結果，魏平政強調民調對他只是鞭策，他因為起步比較慢，知名度比較低，民調已經從個位數提升到一成六了，有很大長足的進步，而陳素月有這麼多年民意代表經驗及知名度，支持度仍在三成多的天花板，他很有信心在剩一個多月的時間，迎頭趕上。

魏平政說，這次民調非常吊詭的是在選舉不到兩個月，居然未表態還有四成二，代表縣民對於參選人及所提政策、人格特質或者條件還不是那麼熟悉，唯有舉辦辯論才是讓縣民知道參選人訴求、政見，希望陳素月不要再迴避，盡快舉辦辯論會。

對於王惠美十七日造勢大會站台是否意味會投入輔選？魏平政認為，王惠美只要把縣政做得好，就是最大後盾、最大支持，王惠美應以公務為優先，如果閒暇再歡迎幫他助選，但選舉還是要靠自己全力以赴。

陳素月認為，這份民調數據反映出鄉親對她長期深耕彰化的肯定。不論是看好度或整體支持度，都是鞭策她繼續前進的動力，尤其彰化正面臨轉型與發展的關鍵期，如何落實基礎建設、照顧不同世代的需求，才是縣民最關心的事。

陳素月表示，目前民調仍有超過四成鄉親尚未表態，未來將持續依施政願景，走入基層傾聽民意，用最扎實的政策與行動，跨越政黨與年齡層，贏得更多彰化縣民的認同與支持。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富表示，民調只是選戰過程的階段性參考，目前仍有不少選民尚未決定支持對象，也有許多縣民還不清楚各參選人的政策主張，接下來將強化廣告宣傳，讓更多民眾了解自己的政見與市政經驗，相信當政策被看見、內容被理解，將有助於爭取更多縣民認同。

邱建富強調，民調顯示，超過六成縣民目前仍無法判斷哪位參選人更有能力解決彰化產業升級、青年外流及低薪等問題，反映選民仍在觀望，也代表候選人必須提出更清楚的政策論述，也希望盡快舉辦縣政辯論，讓民眾比較誰能回應彰化真正的需求。

對於舉辦縣政辯論，陳素月說，她很早就表示欣然接受，不過一定要雙方基於誠信的原則，然後要有代表性的人當做窗口來聯繫。

國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，他因為起步比較慢，知名度比較低，民調已經從個位數提升到一成六了，有很大長足的進步，會更努力迎頭趕上。記者劉明岩／攝影

無黨籍彰化縣長參選人邱建富表示，民調只是選戰過程的階段性參考，他將強化廣告宣傳，讓更多民眾了解自己的政見與市政經驗。圖／邱建富提供