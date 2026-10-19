快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

65歲免健保轉嫁年輕人？張惇涵：蛋糕切下去有人變多、有人變少

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者潘俊宏／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者潘俊宏／攝影

立法院上周三讀通過《老人福利法》修法，全國65歲以上長者健保費，外界關注，長者健保費用恐轉嫁給年輕人，在野黨則主張長者健保費由中央補貼。行政院秘書長張惇涵19日受訪指出，若由中央補貼，會排擠到其他政策的預算。

2026九合一選舉

張惇涵舉例說明，一個蛋糕就這麼大，當然希望每個人分到的蛋糕更多一點，但這一刀切下去，有人變多了，就有可能有人變少。朝野各政黨應該一起努力的是，把這個蛋糕做大，以後大家可以分到的蛋糕就會更。這應該是朝野可以努力，也是國人希望的方向。

至於此次修法，外界也關注，政院除了有不副署的權力，是否考慮啟動覆議，把案子送回立法院重審。

張惇涵表示，照顧長輩要有心，但是對於政府健保制度的世代永續，大家也要有責任心。中央政府一直以來都秉持社會福利政策的三大原則：第一，不增加舉債；第二，不排擠其他的政策；第三，合法合憲。

張惇涵提到，在協助照顧長者的部分，中央地方也可以分工合作，由中央來強化、完善醫療的系統、長照的制度，地方財政如果有餘裕，就可以在不排擠其他政策的狀況之下，多一點資源來照顧他們的市民跟縣民。

他說，不過特別需要大家注意的是，這次「老福法」的修正，把中低收入戶的長輩部分負擔健保沒有給付的醫療給排除掉了。他質疑，可能在修法的過程當中，有遺漏了、丟棄了、捨棄了真正最需要幫助的那群長輩，這是有很大的疑慮。

張惇涵指出，三讀的法案還沒有送出立法院，他希望立法院朝野政黨能夠再謹慎思考、能夠再三思而後行，是不是這個法案既然有可能遺棄最需要受到照顧的中低收入戶的長者，能不能再有討論的空間？

老人福利法 長者 健保費 健保 張惇涵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院不副署老福法？張惇涵：三讀法案未送出立院 盼有再討論空間

【重磅快評】卓榮泰是賴清德2028助力或在野的彈藥兵？

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

黃國昌說長者免健保費「一毛都沒少」？ 石崇良揭財務隱憂

相關新聞

蘇姿丰父親諷北市長不需權貴 蔣萬安反擊：不屬我的標籤

擔任總統府資政的超微執行長蘇姿丰父親「蘇春槐」，昨天晚間現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的「大洋流」活動，蘇讚沈伯洋認真又有理想與抱負，甚至稱「台北的市長不需要什麼『權貴』」暗諷現任市長蔣萬安，蔣今天表示，「屬於我的標籤我要怎麼撕撕不掉，但不屬於我的標籤，別人要怎麼貼貼不上來。」

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

聯合報民調／彰化「人口最大縣」 中台灣關鍵版圖誰當家

2026百里侯選戰中，六都以外人口最多的彰化縣選情舉國關注。聯合報系民意調查中心最新民調顯示，民進黨提名的陳素月獲32%支持，領先國民黨對手魏平政16%、無黨籍邱建富獲10%、無黨籍陳重嘉有0.3%，仍有42%選民仍在觀望中。

彰化民調／綠陳素月32% 領先藍魏平政16% 逾4成觀望中

本報調查發現，彰化縣選情冷清，四成八選民坦言不關心選舉。民進黨陳素月目前暫時以三成二支持度領先魏平政的一成六、邱建富的一成。但只有二成五左右選民認為，陳素月是最有能力解決彰化縣產業升級及青年外流、低薪等困境的參選人，逾六成無法評判。

幫蔣萬安江啟臣會吃醋？盧秀燕、江啟臣都給了答案

台中市長盧秀燕受國民黨台北市長參選人蔣萬安邀請擔任競選總部主委，江啟臣會不會吃醋？盧秀燕今受訪時被問到這一題，盧說的確有跟江啟臣談，江啟臣說「應該要幫、立刻要幫」。江啟臣則說，大家都是政治大學的兄弟姊妹，會分工合作、團結一致。他還開玩笑說，「如果是老婆的話，我就會吃醋」。

沈富雄稱「可能落選」 蔣萬安4字回應：戒慎恐懼

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今將正式宣布競總主委由台中市長盧秀燕擔任，不過前立委沈富雄昨天政論節目中示警，表示「蔣萬安有可能落選」。蔣今上午受訪表示，面對每一次選戰，特別今年格外艱辛、而且很激烈，他都是「戒慎恐懼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。