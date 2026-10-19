65歲免健保轉嫁年輕人？張惇涵：蛋糕切下去有人變多、有人變少

立法院上周三讀通過《老人福利法》修法，全國65歲以上長者免健保費，外界關注，長者健保費用恐轉嫁給年輕人，在野黨則主張長者健保費由中央補貼。行政院秘書長張惇涵19日受訪指出，若由中央補貼，會排擠到其他政策的預算。

張惇涵舉例說明，一個蛋糕就這麼大，當然希望每個人分到的蛋糕更多一點，但這一刀切下去，有人變多了，就有可能有人變少。朝野各政黨應該一起努力的是，把這個蛋糕做大，以後大家可以分到的蛋糕就會更。這應該是朝野可以努力，也是國人希望的方向。

至於此次修法，外界也關注，政院除了有不副署的權力，是否考慮啟動覆議，把案子送回立法院重審。

張惇涵表示，照顧長輩要有心，但是對於政府健保制度的世代永續，大家也要有責任心。中央政府一直以來都秉持社會福利政策的三大原則：第一，不增加舉債；第二，不排擠其他的政策；第三，合法合憲。

張惇涵提到，在協助照顧長者的部分，中央地方也可以分工合作，由中央來強化、完善醫療的系統、長照的制度，地方財政如果有餘裕，就可以在不排擠其他政策的狀況之下，多一點資源來照顧他們的市民跟縣民。

他說，不過特別需要大家注意的是，這次「老福法」的修正，把中低收入戶的長輩部分負擔健保沒有給付的醫療給排除掉了。他質疑，可能在修法的過程當中，有遺漏了、丟棄了、捨棄了真正最需要幫助的那群長輩，這是有很大的疑慮。

張惇涵指出，三讀的法案還沒有送出立法院，他希望立法院朝野政黨能夠再謹慎思考、能夠再三思而後行，是不是這個法案既然有可能遺棄最需要受到照顧的中低收入戶的長者，能不能再有討論的空間？