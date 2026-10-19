幫蔣萬安江啟臣會吃醋？盧秀燕、江啟臣都給了答案

台中市長盧秀燕受國民黨台北市長參選人蔣萬安邀請擔任競選總部主委，江啟臣會不會吃醋？盧秀燕今受訪時被問到這一題，盧說的確有跟江啟臣談，江啟臣說「應該要幫、立刻要幫」。江啟臣則說，大家都是政治大學的兄弟姊妹，會分工合作、團結一致。他還開玩笑說，「如果是老婆的話，我就會吃醋」。

盧秀燕說，蔣萬安是現任的市長，所以他必須9成的心力處理市政，也因此他在選務上有時候沒有辦法分身。所以他主動找她談，邀請她，當然她的工作也很忙，但是「首都非常重要，所以也義不容辭」

她說，要兼任台北跟台中兩地的選務基本上沒有什麼困難，當然只是會比較辛苦，因為選舉本身就是一個辛苦的事情。尤其，要身兼這麼多職務。可是為國舉才、選賢與能，本來就是她的希望。希望為國家、為人民舉才，幫助他們順利的連任或當選，是她很重要的社會責任。

盧秀燕說，現在就已經忙成這樣了，可以想像未來會非常的忙，但是只要好的人才能夠出頭，有好的市長，再忙也值得。

對於江啟臣會不會吃醋？盧秀燕說，其實蔣萬安邀請的時候，她已經是江啟臣是的主任委員，也是議長（張清照）的主任委員，如果又分身去幫蔣萬安，那她要問問他們的意見。所以她的確是有跟江啟臣仔細的談了一下，江啟臣人非常得好，立刻說「立刻要幫，姊姊主委你去，沒有關係」，他們兄弟情深。江啟臣立刻答應，非常大方。

江啟臣說，他跟蔣萬安是政大的學長學弟，學姊（盧秀燕）也是政大，所以是學長、學弟，還有學姊、學弟的關係，大家都是兄弟姊妹，大家都是分工合作、團結一致。如果要講吃醋的話，「如果是我老婆的話，我就會吃醋」。