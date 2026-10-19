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卓榮泰酸選伯洋救萬安「不用陪國昌打地鼠」蔣萬安嗆霸凌在野非第一次
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天展開第二場「大洋流」車掃，行政院長卓榮泰喊出「選伯洋、救萬安！萬安就不用打地鼠陪國昌」。蔣萬安今天反擊，卓榮泰院長霸凌在野黨已經不是第一次，應該先好好尊重在野黨，這才是當務之急。
蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。媒體今天問蔣，怎麼看卓榮泰院長昨天幫沈伯洋助選，稱如果讓蔣萬安連任，保證以後4年跟以前4年一模一樣、不會改變，「為什麼一樣？就是一樣喝鮮奶、輝達會進來、巨蛋已經在，松山機場還是在。」
卓並酸蔣，救了以後蔣萬安就不用去市場、夜市、公園，就不用接受專訪，大家都不用罵趙少康，甚至「選伯洋、救萬安，蔣就不用打地鼠陪國昌！」
蔣萬安今天反嗆卓榮泰，卓院長霸凌在野黨已經不是第一次了。看到卓連立法院三讀通過的法案都可以創下憲政的惡例，不副署、不執行。甚至看到卓對於在野黨普發現金就說這是掏空、這是窮台，但是行政院普發現金就是「經濟的紅利全民共享」。所以卓榮泰院長先來好好地尊重在野黨，這才是當務之急。
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