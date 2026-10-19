蔣萬安赴托嬰中心啟用 沈伯洋籲：非選舉壓力才彌補

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早接受財經作家吳淡如節目專訪，由於台北市長蔣萬安稍早是到麗湖托嬰中心啟用，媒體問及沈，會不會認為蔣彌補過去沒有參加園長會議，沈說，應該要清楚說明，包含食安、毒品等會議沒有出席的原因，非選舉到了才有壓力，市民會看在眼裡。

沈伯洋說，當然覺得市長想要彌補去做這樣事情是好，但更重要的是，那應該要清楚說明，為什麼食安會議不去？毒品會議不去？園長會議不去？讓別人知道為什麼要這樣選擇，承認這樣錯誤，現在可能怎麼修正，才是正本知道，不是選舉到有這樣壓力趕快來參與，市民是會看在眼裡。

此外，國民黨北市議員秦慧珠拋出「松山機場遷建公投」。沈伯洋認為，其實和之前公投一樣，細節牽涉到專業時，公投是否適當的這件事要去思考，可能北邊的國防就出現空缺等，但問題是這是中央的事，所以用公投討論如此細節和專業事項，覺得可能要再思考下。

媒體也問到，前立委沈富雄在節目談到，蔣萬安可能落選、很像要日落西山。沈伯洋說，大家的評論都尊重，但從歷史來看，民進黨在北市都是挑戰者，選舉不是很樂觀，到11月28日投票前都是挑戰者。