沈伯洋拋「市長我不幹了！」挺公務員 蔣萬安：別再認知作戰

年底選戰倒數40天，民進黨北市長參選人沈伯洋稱最近規畫「市長我不幹了！」肥皂箱，媒體今天問台北市長蔣萬安，沈伯洋是否要鎖定社工、第一線基層公務人員，會不會掀起特定職業群體對立？蔣萬安喊話沈伯洋，不要再認知作戰，應感謝並肯定基層公務人員的努力跟付出。

蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。對於沈伯洋將推出「市長我不幹了！」肥皂箱，蔣萬安說，看到其實基層公務人員之所以會流動率很高，也是因為遭受到很多不實的抹黑，而抹煞他們非常辛苦的付出。

蔣說，所以包括像沈委員批評雙城論壇是「滲透的破口」，對於這些承辦人也沒有去道歉；包括看到說台北大縱走相關的步行，沈也嚴厲地批評，但是對基層人員也沒有道歉；包括營養午餐也是，現在檢驗結果出來都是合格，但是對於學校、對於老師造成的傷害，一句道歉也沒有。

蔣萬安反擊沈伯洋，不要再認知作戰，他覺得應該能夠好好地感謝並肯定基層公務人員所做的努力跟付出，以及所打造出來各項的市政成果，才能讓公務員更有拚勁。