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連勝文稱沈伯洋旁有人抽大麻 蔣萬安：但政見確實「鏘」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。記者林麗玉／攝影

台北市長選戰持續升溫，國民黨中評委主席團主席連勝文昨天批聽不懂市長參選人沈伯洋講話稱「可能旁邊有人在抽大麻」，引發網路熱議。台北市長蔣萬安今天也被問及此事看法，蔣說，「他 （沈）身邊有人抽大麻？我想不至於，但是他提到條通、裝車架，或者是「北士科、廊甚麼帶」，政見說法確實是很ㄎㄧㄤ（鏘）。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午到內湖出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。蔣萬安也推出具體政績，要爭取市民認同，蔣說，市府推出「校校有公托」就是希望利用校園閒置的空間，來擴大北市公托的量能。所以今天來到麗湖國小，看到這樣的一個成功案例。

蔣說，校校有公托，今年已經盤點16處，而且會增加600個收托名額。推動過程會持續盤點，結合各局處大家的資源，希望讓所有的育兒家庭爸爸媽媽能夠就近托育，而且能夠安心工作。所以包括從2022年到現在，整個收托的名額也成長52%，會持續地推進，讓更多的公立托育的量能能夠增加。

媒體追問，今天來托嬰中心是不是也有彌補過去四年沒有出席這個園長會議的緣故？蔣說，北市府會持續跟包括幼教現場所有的夥伴，包括園長、包括教保員持續地溝通、交換意見。

蔣萬安也說，他今天早上也特別和幼教團體的代表以及幼教的夥伴來面對面地交換意見、聆聽他們的心聲，會持續了解第一現場他們面對的困難跟挑戰，市府將給予全力的協助跟幫忙，都會持續這樣子的溝通。

蔣萬安 沈伯洋 大麻 2026九合一選舉 台北市選舉

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