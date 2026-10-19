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高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩名下有一間房子，也購買不少股票。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩名下有一間房子，也購買不少股票。圖／柯志恩競辦提供

中央選委會公布2026縣市長參選人財產申報，國民黨高雄市長參選人柯志恩名下四筆土地、存款1354萬5109元；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆存款307萬176元，土地房產全登記在妻子陳怡元名下，賴、柯兩人目前都有房貸。

2026九合一選舉

2026高雄市長選舉共有張靜、王肇民、賴瑞隆、柯志恩及洪方隆五人登記參選，中選會通過資格審查。

立委柯志恩名下共登記高雄市鼓山區及屏東三筆土地，其中屏東兩筆是持分土地。另與先生洪德成現金存款1354萬5109元、債券 147萬2510元及基金2428萬7123元，房屋貸款1652萬112元。

依據申報內容，柯志恩是在2023年以3450萬元在美術館特區購買房子。此外，柯志恩名下擁有國巨、聯電等48家公司股票、總價額僅93萬餘元，張數不多、很多都是零股。

立委賴瑞隆存款307萬176元，妻子名下陳怡元有八筆土地及四間房子，基金 2764萬7500元及房屋貸款 1736萬7037元。

除藍綠參選人財產受關注之外，搶頭香登記參選市長的張靜是法官出身，目前名下僅持有台東縣關山鎮一筆以280萬元購入的土地，另有債務3555萬9034元，沒有房子。參選人洪方隆在台北市大安區擁有房產，現金存款361萬3971元及虛擬貨幣88萬元。王肇民在鳳山區擁有一筆土地及一間房子、另有債務300萬元。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆現金存款307萬176元，妻子陳怡元名下有2700多萬元的基金。圖／賴瑞隆競辦提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆現金存款307萬176元，妻子陳怡元名下有2700多萬元的基金。圖／賴瑞隆競辦提供

柯志恩 高雄 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 財產

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