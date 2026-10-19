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影／吳淡如：以商人的角度 沈伯洋行銷做得蠻漂亮的
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午接受財經作家吳淡如在中廣流行網節目專訪。吳淡如受訪時表示，自己以商人角度來看，沈伯洋目前為止的行銷做得蠻漂亮的，之前她完全不認識沈，一個人本來叫做「明知不可為而為之」能闖下些聲勢，在商業、政治運作上，覺得都是必要的。
吳淡如說，她是沈伯洋台大法律系的學姐，也是台北市長蔣萬安的學姐，她也有約蔣萬安來接受專訪，但目前尚未獲得回應。對於吳淡如的稱讚，沈伯洋則表示，今天還有很多事要跟學姐請教，她才是真正的才女。沈伯洋也說，當然希望蔣萬安上愈多節目愈好，但他市政也繁忙。
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