陳其邁挺張以理撂話「他當選我唱歌」 賴瑞隆先加碼嗨跳超跑情人夢

高雄市左營、楠梓區市議員候選人張以理成立競選總部，高雄市長參選人賴瑞隆和張以理戴上粉紅色假髮，化身「權志隆」、「權志理」熱舞，市長陳其邁稱張以理「出頭很多」，贈送「天翻地覆」中堂，稱張以理若當選，他就唱歌。

張以理競選總部成立大會，現場湧入近千熱情鄉親、氣氛熱烈；民進黨高雄市長候選人賴瑞隆偕同立委黃捷、李柏毅、邱議瑩、許智傑、李昆澤，及高市議會議長康裕成、多位議員與在地里長共同到場力挺。

陳其邁致詞時，稱張以理過去在市府擔任青年局長期間「出頭」很多，總是能提出極具建設性與創意的市政好點子，是市府的「點子王」，未來若順利進入市議會，肯定能帶來嶄新創意與正向動能。

陳其邁特別致贈「天翻地覆」中堂，還許下承諾，強調若張以理過關，他就會唱歌祝賀，會練好歌喉要大家敬請期待。

賴瑞隆致詞時笑說，張以理能當其邁市長的局長長達5年真的非常厲害，希望他順利過關，讓議會成功過半。

賴瑞隆原以為致詞完就沒事，不料張以理拿出兩頂粉紅色假髮，邀請賴瑞隆委員再次變身「百變隆隆」，化身超人氣的「權志隆」，自己也戴上假髮化身「權志理」。兩人合體嗨唱「超跑情人夢」，將現場氣氛推向高潮。